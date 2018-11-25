旅檢大樓擬設臨時店舖 內地客：若賣奶粉洗頭水 或不去東涌

導遊稱行程太短難回本

昨日在東涌可見的旅客數量比過去數周減少，但藥房及超市昨午仍擠滿內地旅客。政府預計下周可以在旅檢大樓內推出首個臨時攤位，售賣簡單手信及小食，以疏導東涌人流。內地旅客謝先生表示，如旅檢大樓內售賣日常生活用品，如奶粉和洗頭水等，或會考慮不到東涌或香港其他市內地方。他說來港主要購物，如在關口已能購買，可減少到市內的交通時間。

另外，東涌纜車站附近的達東路花園昨舉辦墟市，讓社區組織擺檔售賣手作飾物及小食等，亦有義工到東涌站附近旅客集中地宣傳，惟墟市內亦未見有大量旅客。有份擺檔售賣銀包及布袋的關女士說，內地旅客「旺丁不旺財」，雖然遊客參觀墟市，但未必消費。

香港導遊區先生昨帶澳門旅行團到天壇大佛後，再到東涌購物，他認為，即使旅檢大樓內設臨時攤位，但欠缺特色，旅行團仍會帶遊客到東涌等。他解釋，港珠澳大橋要辦一天團才能符合成本效益，如只到旅檢大樓，或未能回本。他舉例稱，郵輪碼頭即使有商店，但也未能留住旅客，認為要有特別、新鮮的景點才能吸引旅客，並具有「食買玩」的元素。