金巴網購實施 大橋客減兩成 多內地客不知新安排 轉乘較貴直通巴

金巴昨起實施網上限量售票，經珠海往香港的內地客須先透過微信購票，到珠海口岸需憑二維碼取票，不設現場購票，惟港人不受影響。

服務員：未見以往「淪陷」情况

在限購金巴票下，昨日大橋客量減少。在香港口岸旅檢大樓任職服務員的李小姐中午稱，昨來港人流較過去周末少約一成，旅行團明顯減少。她指過去數個周末入境大堂外巴士站空地擠滿遊客，她也要幫忙控制秩序；但昨早至中午未見以往「淪陷」情况。

不過，不少內地客到珠海口岸才知金巴車票要預先購買，要改乘直通巴，該站外不時出現人龍。福建旅客陳小姐與女兒坐直通巴從珠海到港，她說本欲乘票價58元人民幣的金巴，惟到口岸才知不能現場購票，且車票已售罄，唯有改購120元人民幣的直通巴票直達太子。

不滿直通巴車程一樣但較貴

由珠海到港的唐先生夫婦亦未能購得金巴車票，二人於珠海口岸改買到香港口岸的直通車票，每張需90元人民幣，較金巴貴55%。唐太稱，直通車與金巴車程一樣，不滿為何收取較高價錢。另一內地客李小姐說，公車到珠海口岸時，有警察檢視有否預訂車票，她兩天前已購票，故順利到港，惟同車約一半人不知須先購票，要折返或買直通巴車票。

至於珠海口岸的金巴車票銷售櫃台，昨午一度混亂，全面停售由珠海往香港車票，港人也不例外，只能買較貴的直通巴車票，令在場港人鼓譟，炮轟新安排是「逼人買貴票」，櫃台其後才復售車票。在場職員解釋，因昨日首次運行限票系統，每日限量約1萬張珠海往香港車票，但系統每次只發放500張，更新期間設停售緩衝時間，以致間歇無票賣。

大橋周六人次73,535

港珠澳大橋通車一個月以來，入境處數據顯示，由10月24日至本月23日，大橋香港口岸累計出入境人次達210.84萬，平均每日有6.8萬人次，以上周六（17日）出入境人次最高，達10.32萬。昨截至晚上8時，大橋香港口岸出境及入境旅客分別為30,096及43,439人次。

周浩鼎：需再觀察才能下結論

直通巴士「港澳一號」董事鍾偉棠表示，直通巴仍有提升運載力的空間，早前公司已向運輸署申請增加班次，惟至今仍未有回覆。身兼離島區議員的立法會議員周浩鼎說，金巴的新購票措施成效需較長時間觀察才能下結論，但綜合早前措施，認為東涌人流有改善。