的士疑衝燈 撞翻小巴6傷

小巴滿載 乘客一度「 人疊人」

事發昨凌晨約1時35分，的士與綠色專線小巴在廣東道與柯士甸道交界相撞，小巴被撞後失控滑行，繼而向右翻側，橫卧往油麻地方向3條行車線上，乘客一度車內「人疊人」，其後全部自行爬出，救援人員趕至，將傷者送院治理。

小巴乘客張小姐稱，涉事小巴由尖沙嘴開往天水圍，全車客滿，當時她坐在後排位置。小巴沿廣東道行駛時車速正常，當駛至柯士甸道時，被一輛高速駛至之的士撞倒，「我感到小巴當時有避一避，（意外後）乘客疊埋一邊，有幾個畀玻璃碎𠝹傷，但全部人都可以自己離開車廂」。她說車禍後小巴內情况不算混亂，自己疊在人群最上面，僅手臂輕微撞瘀，與其他乘客自行爬出車廂逃生。張意外中丟失手機，故留在現場待拖車「扶正」小巴後，由警員進入車廂助她拾回。

意外中，小巴上1男3女乘客（22至36歲），以及61歲張姓的士司機及28歲黃姓的士乘客受輕傷，送院治理。兩名司機均通過酒精呼氣測試，警方經初步調查後，不排除有司機衝燈引致意外，正跟進車禍起因。