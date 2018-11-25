巴士非站位落客 鐵騎士撼尾亡 載員工九巴或違指引

綿羊仔撞後沒翻 司機坐着昏迷

事發昨日凌晨約1時20分，47歲姓關車長駕駛接載員工的九巴，沿青衣西路落斜至青華苑附近路邊停車讓員工下車。其間34歲姓吳鐵騎士駕駛綿羊仔尾隨駛至，疑因收掣不及撞向巴士車尾，前輪陷入巴士車尾，因而未有翻倒，吳未有被拋出車外，而是昏迷坐在綿羊仔上，頭部重創。救護員到場將吳送院搶救，延至凌晨1時50分不治。

據悉，姓吳死者並非電單車登記車主，同樣姓吳的車主指死者為其朋友，對方有10年駕駛經驗，惟早前因故無法投保，於是向他借車。車主稱正聯絡死者家人以提供協助。

斜路落客 最近巴士站在100米外

現場消息稱，當時巴士上除駕車的車長外，另有兩名已下班的員工，車長接載他們收工後，正準備駛回車廠，而停車位置並非巴士站。最近的巴士站位於100米外的青華苑，不排除有人未按公司指引在車站停車落客。

九巴職員權益工會理事長李國華稱，現時所有巴士車廠均設有指定路線的員工接送車，由廠務司機負責駕駛，一般於晚上10點至通宵時分行駛，以方便員工往來特定地點或車廠，公司亦有制定指引，規定員工巴士需在巴士站上落客，惟可按實際交通情况微調，不理解當時員工巴士在路邊停車的原因，有待警方調查。

李稱，巴士是大型車輛，停車要有一段距離，不可能一下煞停，未知事件會否涉及電單車跟車太貼，或未有留意前車動向引致車禍。

九巴回應稱，已派人到醫院慰問死者家屬，並會配合警方調查，惟未有回應員工車有否違反指引於非巴士站停車落客。

警方新界南總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 1300或3661 1348與調查人員聯絡。