保香港獨立關稅區 商界赴美游說

自由黨黨魁鍾國斌昨日在港台《星期六問責》表示，即使上述報告內容有偏頗、失實，香港政府仍要積極回應，「不要不出聲，不出聲一定出事」，應多花工夫向美國在港商會、美國駐港總領事等，或要求香港駐美國經貿辦事處，向美國國會解釋清楚「一國兩制」在港的運行情况，證明港企與內地企業的不同之處，令他們保持對香港的信心。

鍾國斌稱，紡織業界已組團前往美國，在當地聘請律師，聯同當地入口商游說美國國會，以業界角度解說香港法治及海關制度。楊立門則表示，目前只有個別業界派員到美國游說，不少廠家正在「救亡」，難以組織一大團人往美國。

邱騰華：港府會澄清一國兩制誤解

商務及經濟發展局長邱騰華昨於商台《政經星期六》稱，港府會澄清和據理力爭，說明「一國兩制」下，在法治及尊重人權等方面，香港能夠「站住腳」。他又指中美貿易爭端或令本港明年經濟發展的不明朗因素加劇，全球亦不能倖免，香港商界不能奢望「無痛」，強調港府沒有魔術棒，但會協助商界開拓其他市場。