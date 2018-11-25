指計算「未來入息」 學者質疑貧窮報告

今年推高額長津職津 計入去年報告

黃又稱，計算了政府現金介入後，長者貧窮人口由2012年28.3萬，增至2017年34萬的歷史高位；長者住戶的收入與貧窮線的平均距離，亦由2012年2500元，升至2017年3100元的新高，反映政府政策對於貧困長者是「愈扶愈貧」。

黃洪問：「還可以說長者扶貧政策很有成效嗎？」他認為長者扶貧政策未能控制長者貧窮人口的增加，面對愈來愈多長者跌入貧窮生活，政府應引以為戒，引以為憂，要徹底解決長者貧窮問題，應從全民養老金着手。

政府：兩津貼追溯期至去年

政務司長辦公室昨回覆解釋，高額長者生活津貼及在職家庭津貼雖然在今年發放，但分別追溯至去年5月及第4季，把「現金福利轉移」按受惠者合資格的年份入帳，是國際統計及會計慣常做法，「絕不存在玩弄數字」。

該辦公室指出，長者愈來愈多，沒收入容易被定為貧窮，對貧窮數字構成壓力，抵消扶貧措施成效，但政府措施的確協助不少貧窮家庭脫貧。