九華自行收生增至50 篩選300人面試

午膳後設10分鐘「反思」

周子詩稱，男校生活節奏快，「同學們跑來跑去，說話快，思考快」，因此設10分鐘「反思時間」，讓學生「定一定、靜一靜」，「想想自己當天做了什麼、為何這樣做、做得好不好」。周認為這10分鐘「很昂貴」，「別的學校可能將這些時間變成補課」。學生在反思時間時會安坐座位，由老師引導閉上眼睛反思，其間會播音樂，「若學生成熟，會由他們帶領其他同學反思」。

另一名副校長衛穎賢稱，九華2019/20學年自行分配學位會加兩個學額，至50個，而2018/19學年收到逾680份自行分配學位申請表。在自行分配學位階段，九華會篩選約300人面試。校方另提供約10個「叩門」學額，連同自行分配學位及統一派位，九華2019/20學年共招生165人。

面試挑選準則包括：個人資料（如是否天主教徒，父、兄是否校友等）佔25分；學術表現及操行佔50分；其他方面成就佔20分；成績次第（教育局按學生成績所排列的名單）佔55分，總分150分。

衛穎賢指10分鐘面試中，兩名老師會面見一名學生，第一部分為英語運用，第二部分則每年不同，「以往曾問與STEM相關的問題」，兩部分均以英文進行。面試講求學生的創意、文法、用語、語調及信心等。有興趣經自行分配報讀九華者，須於明年1月3日至17日到校交表。

在貿易公司工作的梁太稱九華是「首選」，指部分直資中學「貴族化」，讓兒子讀資助中學，盼他可「接觸不同背景的同學」。任職文員的侯太昨帶同讀小五的兒子出席，她指每逢中一收生前都有不少中學舉辦簡介會，「擔心下年才聽會分配不到時間」，故預早一年留意。