涉賄非洲政要案明美國開審 何志平辭4公司董事 妻低價賣樓

【明報專訊】涉嫌賄賂非洲國家政要而在美國被捕的民政事務局前局長何志平已還押一年，案件於美國時間明天（26日）早上10時正式開審，政府曾預計審訊長約兩周，當地律師則估計或長達兩個月。本報發現，何志平過去一年先後辭任4間本港公司的董事，包括與中國華信能源主席葉簡明有關的中國文化院及中華智庫聯盟委員會（香港）；何妻胡慧中則於今年3月以低於市價逾百萬元賣出尖沙嘴The Austin一單位。明報記者
何志平被控涉嫌代表一間中國能源公司行賄乍得及烏干達政府高層，換取在兩國的石油開發權等商業利益，賄款共達290萬美元，被控8項違反《海外反腐敗法》及洗黑錢罪名（見表）。
控辯雙方審前多次交鋒，被指為何志平做中間人的塞內加爾前外長加迪奧今年9月獲撤回指控，將改任控方證人出庭作供。控方申請呈堂證據多獲法庭接納，包括加迪奧的證供、何志平涉為軍火交易中介的證據。相反，辯方提出包括要求排除加迪奧證供、將何志平演辭呈堂、傳召專家證人講解一帶一路，都被法庭駁回。
律師料審訊長約一至兩個月
辯方律師Edward Kim回覆本報稱，審訊首日料會先挑選陪審團，其後由控辯雙方陳辭，政府曾估計審訊長約兩周。專門處理刑事案的紐約律師Robert Precht稱，觀乎初步證據，此案案情直接，料要審訊約一至兩個月。控辯雙方曾評估何志平刑期可達15至23年，他說若數項關連控罪定罪，刑期多數同時執行，一般法庭在裁決後待控辯雙方交報告，會押後2至3個月才判刑。
Precht解釋，構成違反《海外反腐敗法》元素，包括被告曾經或意圖向海外官員或國際機構高層給予金錢或物品、有行賄與影響對方決定的意圖， 以及想藉此獲商業利益。洗黑錢罪關鍵在於被告曾否處理涉案金錢交易，以及是否知道交易是用作非法用途及行賄。
辭董事公司 兩與中國華信葉簡明有關
何志平被捕後五度申請保釋被拒，還押紐約大都會懲教中心。查冊資料顯示，何志平過去一年相繼離任4間公司董事（見表），其中今年2月離任的中國文化院，中國華信能源主席葉簡明曾任董事。何於8月亦離任中華智庫聯盟委員會（香港）董事，該公司由香港中華國際集團通過另一公司持有全部股權，葉簡明則是香港中華國際集團董事之一。何於1月及3月分別離任寸心行動基金及世界眼科組織董事。
弟任何志平公司董事
至於何妻胡慧中，查冊資料顯示，她今年3月以830萬元沽售尖沙嘴The Austin一個中層單位，估計較當時市價低逾100萬元，亦只較5年前買入價高約27萬元。何志平弟弟何志中則於今年5月起加入Holistic Solution、新絲路、新絲路基金共3間公司任董事。資料顯示，何志平為Holistic Solution及新絲路的唯一股東，也是Holistic Solution及新絲路基金董事。