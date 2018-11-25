涉賄非洲政要案明美國開審 何志平辭4公司董事 妻低價賣樓

何志平被控涉嫌代表一間中國能源公司行賄乍得及烏干達政府高層，換取在兩國的石油開發權等商業利益，賄款共達290萬美元，被控8項違反《海外反腐敗法》及洗黑錢罪名（見表）。

控辯雙方審前多次交鋒，被指為何志平做中間人的塞內加爾前外長加迪奧今年9月獲撤回指控，將改任控方證人出庭作供。控方申請呈堂證據多獲法庭接納，包括加迪奧的證供、何志平涉為軍火交易中介的證據。相反，辯方提出包括要求排除加迪奧證供、將何志平演辭呈堂、傳召專家證人講解一帶一路，都被法庭駁回。

律師料審訊長約一至兩個月

辯方律師Edward Kim回覆本報稱，審訊首日料會先挑選陪審團，其後由控辯雙方陳辭，政府曾估計審訊長約兩周。專門處理刑事案的紐約律師Robert Precht稱，觀乎初步證據，此案案情直接，料要審訊約一至兩個月。控辯雙方曾評估何志平刑期可達15至23年，他說若數項關連控罪定罪，刑期多數同時執行，一般法庭在裁決後待控辯雙方交報告，會押後2至3個月才判刑。

Precht解釋，構成違反《海外反腐敗法》元素，包括被告曾經或意圖向海外官員或國際機構高層給予金錢或物品、有行賄與影響對方決定的意圖， 以及想藉此獲商業利益。洗黑錢罪關鍵在於被告曾否處理涉案金錢交易，以及是否知道交易是用作非法用途及行賄。

辭董事公司 兩與中國華信葉簡明有關

何志平被捕後五度申請保釋被拒，還押紐約大都會懲教中心。查冊資料顯示，何志平過去一年相繼離任4間公司董事（見表），其中今年2月離任的中國文化院，中國華信能源主席葉簡明曾任董事。何於8月亦離任中華智庫聯盟委員會（香港）董事，該公司由香港中華國際集團通過另一公司持有全部股權，葉簡明則是香港中華國際集團董事之一。何於1月及3月分別離任寸心行動基金及世界眼科組織董事。

弟任何志平公司董事

至於何妻胡慧中，查冊資料顯示，她今年3月以830萬元沽售尖沙嘴The Austin一個中層單位，估計較當時市價低逾100萬元，亦只較5年前買入價高約27萬元。何志平弟弟何志中則於今年5月起加入Holistic Solution、新絲路、新絲路基金共3間公司任董事。資料顯示，何志平為Holistic Solution及新絲路的唯一股東，也是Holistic Solution及新絲路基金董事。