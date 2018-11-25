睹港人以蟲作餌 為拍「呃like」照 港孩「食蟲虻」當蜜蜂

指港人與大自然disconnect

對比港英兩地與大自然的關係，黃遂心簡單形容，「英國人與大自然connect（連線），香港人與大自然disconnect（斷線）」，她在英國居住的康沃爾郡（Cornwall），與香港同是沿海城市，但當地居民常自發清潔海灘，又自發「走塑」，她接觸的英國小學生能清楚辨認多款物種。「香港很多小學生蜜蜂和烏蠅都分不清」，她在港拍攝食蟲虻（robber fly）時，就有小學生指着大叫「蜜蜂」，實際上那是蒼蠅類，認為這全因教育不足。

香港畢竟是出名的「石屎森林」，建築物密集，不似英國有較大空間，城市規劃亦要求設綠化帶。她卻不憧憬外國物種或到外國旅行，很多雀鳥會路經香港，香港已有很多物種，只是經常被忽略，「有時一出門口，已有一些有趣物種，但人們往往直行直過，所以沒看見」，例如翠鳥會不時飛到各大小公園，酢漿灰蝶常在鬧市穿梭，有時她拍攝期間，突然就有隻跳蛛跑到她鏡頭前。

見有人拋死魚誘鳥啄食

近年不少港人愛郊遊亦愛拍攝，但她覺得有種風氣是行山為「打卡」。她見過有人將一條蟲釘在樹枝上，引誘雀鳥啄食，務求雀鳥可在這布景下出現，然後按下快門，就拍到一張稱心如意的作品；她亦在南生圍見過有人拋出一條條死魚，引誘空中的翠鳥，務求拍到翠鳥俯衝啄食一刻。她形容這舉動既不尊重物種，亦不道德，因拍生態照片的大原則理應是盡量減少滋擾雀鳥，「他們覺得影相比動物本身更重要，這是病態」。

放諸英國，她笑言若有人誘拍，絕對會被圍剿；若參賽用上誘拍照片，攝影師會名譽盡毁，「基本上以後沒得做了，雜誌、報紙都會避免刊出其拍攝照片」，因大家覺得該人不尊重大自然、不尊重物種。