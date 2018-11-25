攝白海豚失樂園 女孩鏡頭代發聲 見證英國護危鳥經驗 指人類非高一等

過去4年身在英國，她拍過康沃爾郡（Cornwall）如何上下一心，讓當地一度瀕危的紅嘴烏鴉（Cornish Chough）數量逐漸回升，去年她拍下本港中華白海豚面對的困境，冀喚起大眾關注，成為了特首口中那些「代海發聲」的人。文：羅嘉凝 圖：楊柏賢

「如果你居住的地方，每隔10分鐘就有一輛大型貨車與你擦身而過，你會怎樣？」22歲的黃遂心從上環的中山紀念公園望出去，大約每隔10分鐘就有一艘高速船掠過，想像水底下的海豚如何過活，抬頭望見上空不時有直升機、航拍機飛過，她指着高空盤旋的幾隻麻鷹說「我喜歡麻鷹，牠適應力很強」。

從小隨父母郊遊 看招潮蟹「爭女」

她從小隨父母郊遊，拿着「傻瓜機」拍攝，回家看生物圖鑑，長大後拿着單反相機繼續拍，閒時愛告訴朋友她見到的動物小故事，「上年暑假去泥灘，我見到兩隻男招潮蟹揮鉗爭女，但那隻女招潮蟹自顧自吃東西，很有趣」，朋友聽後亦說有趣，卻沒多大興趣身水身汗、長途跋涉去看昆蟲、拍雀鳥。

「這些大自然動物片段遠較電視劇吸引，牠們每隻均有自己個性。」黃遂心中六負笈英國，今年剛完成海洋及自然歷史攝影大學課程，經常想如何展示到香港的生物多樣性。

大學二年級時，她初試牛刀，在英國用5天攝製10分鐘短片講一個養蜂人。大學最後一年，她幫英國皇家鳥類保護協會（RSPB）拍攝康沃爾郡極具代表性的紅嘴烏鴉，牠一度被捕獵至瀕危，至2002年有3隻紅嘴烏鴉遷入，當地義工日夜守護，又保護其鳥蛋，紅嘴烏鴉數量終回升。

出海30天 僅3天拍到海豚

同時，她花4個月回港拍攝中華白海豚的紀錄片《白海豚失樂園》，在她眼中，紅嘴烏鴉和中華白海豚同樣來去無蹤，且每隻有不同特性，但命運似乎大不同。中華白海豚是本港回歸吉祥物，但據香港海豚保育學會研究，中華白海豚在香港水域的數量於2003至2017年間大幅下降75%，「白海豚一點都不吉祥」。

初時她想拍海豚的故事，例如「她」與「他」拍拖、生子之類，但海豚神龍見首不見尾，她受資金所限未能跟到底，出海30天，只有3天拍到海豚樣貌。

拍片讓她知道白海豚面對港珠澳大橋、水質污染、高速船、機場第三條跑道、「明白大嶼」填海項目等威脅，她希望呈現海豚困境，冀觀眾看後會支持符合漁護署《觀豚活動守則》的觀豚團、擴大保護區、讓高速船航道南移。

稱填海不應是解決住屋首要方法

特首林鄭月娥曾說要為劏房小朋友出聲，指香港需要開拓土地、多建房屋，又曾聽過不少人會為海發聲，反對填海。黃遂心認為，大家可能已落入政府的陷阱，政府「拋波」給環保人士，將環保人士放在基層的對立面、漠視基層需要，其實本港有足夠土地儲備，地產商亦有囤地，要解決住屋問題的首要方法不應是填海，「例如第三條跑道，其實有空管，建了跑道亦不會多了飛機」。

「所有生物地位相同」

她打算暫居英國布里斯托市（Bristol），在當地學習生態拍攝，然後逐步認識香港的兩棲及爬蟲類，若香港有拍攝題材，她就會回來，「拍攝生態的時候，那裏就是你住的地方」。她笑言，一開始是生態紀錄片令她愛上大自然，現在希望拍攝到更多動物的故事，「其實所有生物地位相同，每個物種有自己的角色，人類並非高一等，人類自以為聰明，其實只是我們不明白其他動物如何生活」。