稱找到5人目擊 盧偉聰為女警開槍自豪

【明報專訊】深水埗港鐵站本月7日發生機動部隊女警開槍制服鎅刀漢，中槍者的家屬和立法會議員涂謹申質疑警方單方面下結論指女警開槍正確，質疑女警未有考慮使用較低武力。警務處長盧偉聰昨出席活動後再回應事件，他稱警方已看所有閉路電視錄影片段，並找到5名目擊證人，至今仍認為女警開槍的決定合適，又稱她開槍的「麻煩」較她閃避多，為她作出此決定「感到自豪」。涂謹申回覆稱，家屬冀知道事件真相，呼籲更多目擊證人聯絡家屬或警方。
稱無頭緒才會做問卷調查
盧偉聰昨出席活動後稱，警方的調查不會「歎慢板」，質疑坊間對警方的指控不公道。他透露警方已觀看所有錄影帶，抽取有用片段，又已找到5名目擊證人。對於涂謹申質疑警方事後沒有在案發現場做問卷調查，認為警方未有積極尋找目擊者，盧偉聰解釋，在完全毫無頭緒下才會做大型問卷調查尋找目擊者，「若已有片段清楚顯示過程，又有目擊證人，未必會做問卷」。
「開槍麻煩較閃避多 勇下判斷」
盧偉聰又稱，鎅刀漢涉嫌襲警未完成調查，因此不能向其家屬透露太多細節，但相信法庭日後會披露相關證據和調查細節。至於開槍的女警，他稱對方心理狀態非常好，繼續投入工作，又指女警開槍後的「麻煩」較閃避多，但仍勇敢作出開槍決定，為她作出此決定「感到自豪」，「我們不是想隨意開槍，（開槍）有嚴格的訓練和嚴謹的指引……我覺得到這一分鐘（做判斷）都是適合作此（開槍）決定」。
涉案55歲姓周男子中槍受傷，一直與其家屬聯絡的涂謹申回應稱，以往見過警方就同類開槍案作出不少查問，並公開呼籲目擊證人聯絡警方，惟警方今次仍未有公開呼籲，「憑外在看到的就是這樣」。他強調家屬希望獲知真相，故公開呼籲更多目擊證人聯絡他們或警方，「獨立的目擊證人很重要，因為不同證人看到什麼、相對位置亦有分別……可能警方覺得找到5個（目擊證人）已是真理，但我們仍會繼續找」。