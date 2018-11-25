稱找到5人目擊 盧偉聰為女警開槍自豪

稱無頭緒才會做問卷調查

盧偉聰昨出席活動後稱，警方的調查不會「歎慢板」，質疑坊間對警方的指控不公道。他透露警方已觀看所有錄影帶，抽取有用片段，又已找到5名目擊證人。對於涂謹申質疑警方事後沒有在案發現場做問卷調查，認為警方未有積極尋找目擊者，盧偉聰解釋，在完全毫無頭緒下才會做大型問卷調查尋找目擊者，「若已有片段清楚顯示過程，又有目擊證人，未必會做問卷」。

「開槍麻煩較閃避多 勇下判斷」

盧偉聰又稱，鎅刀漢涉嫌襲警未完成調查，因此不能向其家屬透露太多細節，但相信法庭日後會披露相關證據和調查細節。至於開槍的女警，他稱對方心理狀態非常好，繼續投入工作，又指女警開槍後的「麻煩」較閃避多，但仍勇敢作出開槍決定，為她作出此決定「感到自豪」，「我們不是想隨意開槍，（開槍）有嚴格的訓練和嚴謹的指引……我覺得到這一分鐘（做判斷）都是適合作此（開槍）決定」。

涉案55歲姓周男子中槍受傷，一直與其家屬聯絡的涂謹申回應稱，以往見過警方就同類開槍案作出不少查問，並公開呼籲目擊證人聯絡警方，惟警方今次仍未有公開呼籲，「憑外在看到的就是這樣」。他強調家屬希望獲知真相，故公開呼籲更多目擊證人聯絡他們或警方，「獨立的目擊證人很重要，因為不同證人看到什麼、相對位置亦有分別……可能警方覺得找到5個（目擊證人）已是真理，但我們仍會繼續找」。