姚松炎3．11票倉 黃埔街坊指氣氛淡無洗樓

黃埔街坊陳太認為今次選舉氣氛淡靜，較3月補選時差，惟她認為今次補選非常重要，因「泛民愈來愈少票，議會差不多被民建聯『話晒事』，甚至（政府）想DQ誰便DQ誰，我覺得很不公平」。她又說，有感政府不為港人設想，只聽命中央，故會投票支持李卓人，冀他為選民發聲。

街坊張先生亦認同今次選舉氣氛薄弱，不見有候選人洗樓派傳單，他說會投票支持李卓人，「現在建制派控制議會，如果連最後反抗的機會（投票）都不做，是對不起自己」。

「未定選誰 誰撐共產黨都不支持」

街坊湯先生則會支持陳凱欣。他說：「5號（陳凱欣）的政綱幾好，不會太亂，不會mess up the system，整到亂晒，現在議會太亂，而3號（意指李卓人）最亂。」

選前一日亦有選民未下定主意。街坊湯太稱：「還未決定支持哪個候選人，但我們一定不會支持共產黨，所以誰支持共產黨均不會支持。」她續說，劉小麗被DQ一事，激發她投票，她笑言：「我已經老了，無所謂，但為了下一代，我一定不會支持共產黨。」

明報記者