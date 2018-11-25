學者談投票率 高 李不至落敗 低 馮影響明顯

回顧今年3月的立法會補選，「DQ」議題未能動員選民，九龍西投票率僅為43.99%，當區代表建制派的唯一候選人鄭泳舜獲得10.7萬票，較2016年經民聯梁美芬及民建聯蔣麗芸合共10.2萬票，開拓多約5000票。

鄭泳舜3‧11吸票勁 陳凱欣空降 料較遜色

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，難說高投票率一定對泛民有利，因建制派同樣可靠全力動員推高投票率，如上次鄭泳舜取得10.7萬票，就比2016年蔣麗芸和梁美芬加起來的10.2萬票還多。他說，港大的民調顯示游離選民有兩成多，認為李卓人和陳凱欣現時選情咬緊，李要爭取游離選民支持。

蔡子強則分析，鄭泳舜的得票與他在當區工作10多年有關，估計空降的陳凱欣未必能保住鄭的所有選票。他說，梁美芬、鄭泳舜及蔣麗芸皆為現任立法會議員，未見退意，若下屆立法會3人仍有意參選，均不希望陳凱欣出選「扯走」自己票源，此「心結」或影響建制派對陳的支持，令其未必能盡取建制派「鐵票」。

16年非建制「基本盤」票數多過建制

若以2016年立法會選舉結果分析，其時「傘後」氣氛仍熾熱，九龍西投票率逾58%，整個非建制陣營得票達15.9萬票，當中若以劉小麗、社民連吳文遠、公民黨毛孟靜（現已退黨）及民主黨黃碧雲作「非建制派基本盤」計算，已有達10.3萬票，若李卓人今日能保住上述「基本盤」全數選票，將多於當年蔣麗芸加梁美芬的10.2萬票。

16年民協奪1.5萬票 難料李吸多少

另外，2016年選舉民協譚國僑取得的1.5萬票，以及與傳統泛民有嫌隙的本土派「青年新政」游蕙禎及「熱普城」黃毓民合共4.1萬票，最終會有多少流向李卓人，目前仍難以估計。

蔡子強認為今日的投票率愈高，對李卓人愈有利：「最少高過50%，才令李卓人不會輸。」蔡昨拒絕預測馮檢基的得票及對選舉形勢的影響，但認為若投票率維持今年3月44%低水平，馮檢基所得的泛民票會對李卓人選情影響較明顯。