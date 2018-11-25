九西今補選 學者：投票率關鍵 李卓人：或會輸 馮檢基：有贏面 陳凱欣：嚴峻但有機

「政治犯」為李站台 梁愛詩助陳拉票

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為今日投票率逾50%，才能「令李卓人不會輸」（見另稿）。他說，香港眾志黃之鋒及羅冠聰等「政治犯」助李卓人拉票，料可助李獲部分年輕人支持，並指李卓人團隊近日一反工黨「左翼」拉票風格，不再以「全民退保」作主調，改用年輕人和中產較關心的「明日大嶼」填海議題，有助吸納年輕人及部分游離選民。

李卓人昨在facebook向香港人發表「香港家書」，稱面對明裏暗裏的攻擊，「有輸掉這次選舉的可能」，未來立法會「有很多仗要打」，包括阻擋《基本法》23條立法及阻止「明日大嶼」等，「在議會多一席，就多一分力量」，呼籲市民投票。

陳凱欣昨日在鄭泳舜和前律政司長梁愛詩等陪同下落區拉票，陳指不會只爭取某些選民支持，呼籲希望不想議會爭拗的選民投票給她，又形容「我就是新，我最關注民生問題」。對於如何說服游離選民支持，她稱會強調政綱和理念，「以民生行先，5個候選人中最年輕」。

候選人、民協前成員馮檢基昨在深水埗麗安邨拉票，派傳單稱根據民調他有贏面，選情可勝不穩；他同意選舉氣氛差和靜，總體宣傳不夠，但對區內有網絡、長期工作的候選人會「比較着數」，指自己是其中一個。馮以民調解釋沒有「𠝹」李卓人的票，因民調顯示3月補選時投票支持民建聯鄭泳舜和民主派姚松炎的受訪者，今次補選中都各有約10%會投給他。他又說，民調中有五成人不承認自己是建制派或非建制派，這批選民「搵緊第三人」，認為自己最大機會獲這批人支持。

補選一席關乎分組點票否決權

鄭泳舜3月取得10.7萬票，以約2000票擊敗姚松炎，建制派首次在單議席單票制的補選中勝出，民主派失去立法會地區直選組別的人數優勢，失去分組點票否決權；若李卓人在今次補選中勝出，泛民才能在地區直選組別與建制派人數同為17，重奪分組點票否決權。需分組點票的議案包括《議事規則》的修改。

另兩名候選人曾麗文和伍廸希昨分別在美孚和土瓜灣拉票。

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