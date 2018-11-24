fb現專頁 品評Tanya上庭戰衣

Tanya有留意 大讚「好文采」

專頁由自稱係一班「長期欣賞陳淑莊議員的穿搭的同好者」開設，記錄Tanya上庭衣著。版主話「希望透過寫衣飾來側記這場歷史審訊」；又話Tanya「一直以來非常低調，卻是默默盡己所能，努力擔當；一如其衣著，在一片嚴肅蕭瑟中，總有種合宜的精緻，令人眼前一亮」。

呢個專頁寫審訊第1日，形容Tanya身穿「緋紅（Crimson）雙排鈕西裝外套，配褐紅斜方格中腰褶襉中長款連身裙」、「一雙孔雀綠（Peacock Green）高跟鞋」，話Tanya企喺支持者舉起一片黃傘前尤其突出，也象徵住鮮明意志嘅彰顯，「在紅之中，怎的還是需要一點綠」。

希望透過寫衣飾側記這場歷史審訊

版主仲好細心留意到，西裝外套係Tanya改變衣著風格前已經有，但經歷練同改變髮型後，穿起嚟嘅效果截然不同，讚Tanya個人更有氣質。