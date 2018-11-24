fb現專頁 品評Tanya上庭戰衣

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明和公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，喺周一（19日）展開漫長審訊。Tanya係唯一女被告，從相片可見佢每日都悉心打扮上庭。facebook早前出現評論男士衣著嘅專頁「佬訊」，幾受網民歡迎，噚日fb就出現一個名為「Tanya 審訊穿搭日誌」專頁，記錄Tanya嘅衣著。忙於應訊嘅Tanya原來都有留意呢個專頁，仲大讚「好文采」。
Tanya有留意 大讚「好文采」
專頁由自稱係一班「長期欣賞陳淑莊議員的穿搭的同好者」開設，記錄Tanya上庭衣著。版主話「希望透過寫衣飾來側記這場歷史審訊」；又話Tanya「一直以來非常低調，卻是默默盡己所能，努力擔當；一如其衣著，在一片嚴肅蕭瑟中，總有種合宜的精緻，令人眼前一亮」。
呢個專頁寫審訊第1日，形容Tanya身穿「緋紅（Crimson）雙排鈕西裝外套，配褐紅斜方格中腰褶襉中長款連身裙」、「一雙孔雀綠（Peacock Green）高跟鞋」，話Tanya企喺支持者舉起一片黃傘前尤其突出，也象徵住鮮明意志嘅彰顯，「在紅之中，怎的還是需要一點綠」。
希望透過寫衣飾側記這場歷史審訊
版主仲好細心留意到，西裝外套係Tanya改變衣著風格前已經有，但經歷練同改變髮型後，穿起嚟嘅效果截然不同，讚Tanya個人更有氣質。