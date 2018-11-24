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招「神秘顧客」代借貸 共騙29萬 兩女落網

【明報專訊】有騙徒去年底以發出招募「神秘顧客」的WhatsApp短信，誘騙市民以「測試公司服務素質」為名，前往借貸及購買名表，涉款29萬元。騙徒取得受害人借來的款項或購得的名表後即失去聯絡，受害人未獲分毫酬勞，始悉墮進求職陷阱及報警。警方經9個月調查後，昨拘捕兩名涉案女子。

收WhatsApp招聘廣告 兩女中招

被捕31歲楊姓女子涉嫌提供銀行帳戶以收取受害人借貸款項，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，在青衣落網。另外，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，在荃灣拘捕33歲歐姓女子，相信為相關招募神秘顧客廣告的聯絡人。警方在行動中檢獲3部手機，相信為發出招聘廣告之用。

案發於去年10月至11月，兩名27及36歲的女事主分別收到WhatsApp的「神秘顧客」招聘廣告。女事主其後聯絡發送者（即騙徒）應徵，對方聲稱要測試財務公司服務，要求兩名事主前往借貸，並聲稱事成後將發放數千元報酬。其中一名事主先後5次借貸共20萬元，另外一人則一次借貸1萬元，事成後將借得的款項匯至騙徒指定的銀行帳戶。27歲事主亦按騙徒指示到鐘表公司測試服務，按要求購下一隻價值7.6萬元的手表，並與騙徒會面交收。

兩名事主事後未獲分毫報酬，亦未能收回涉案借款及購表金額，聯絡招聘廣告接洽人無果，才發現被騙，並於今年2月報警，案件由旺角警區刑事調查隊接手調查，至昨日拘捕兩人。

相關字詞﹕以欺騙手段取得財產 洗黑錢 神秘顧客

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