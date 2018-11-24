全球萬人聯署 犀角雕刻品拍賣叫停

原定月底在港拍賣21件

「野生救援」曾對上述拍賣表示震驚，其首席執行官Peter Knights稱，不論該批雕刻品是否真正的古董，邦瀚斯銷售犀牛角雕刻品，會助長東亞地區對犀牛角的需求，並帶來屠殺。30個保育團體聯署發信給Girling，呼籲邦瀚斯永久停止銷售犀牛角，而「野生救援」亦發起網上聯署，至昨日累積逾9900人簽署。

拍賣行承諾永久停賣犀角 環團讚賞

邦瀚斯昨在facebook專頁上載Girling的聲明，指該行全力支持犀牛保育，而所有供拍賣的犀牛角雕刻品均為古董，並有標明來源地及附有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的證明。聲明指出，該行關注近日爭議，決定取消本月在港的犀牛雕刻品拍賣會，未來亦不會再拍賣任何犀牛角製品。「野生救援」回應稱，邦瀚斯的決定帶來重要改變，感謝該行聆聽國際關注，並作出符合道德及負責任的決定。

漁護署昨回覆稱，上述公約於1975年7月開始規管犀牛和其產品的國際貿易，在此之前已獲得的犀牛角被稱為「公約前犀牛角」，可透過許可證制度作國際貿易。漁護署表示正在跟進上述拍賣，並會查核相關犀牛角的來源。