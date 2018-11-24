沉香學會會長售珍藏 顧問詹志勇批評 港首拍賣沉香 被質疑助長偷伐

詹﹕做顧問原意保育 「無諗過搞拍賣」

漁護署表示非常關注非法砍伐沉香，除加強巡邏，署方於大埔滘自然護理區內安裝了具夜視功能的攝錄系統，以及測試利用紅外線感應自動監測儀在策略性位置監察，並為大棵成齡土沉香設置保護裝置，例如金屬保護圍欄及鐵網樹圍等。發言人說，過去案件顯示，本港被盜的沉香主要在內地銷售。

福榮堂翡翠珍寶有限公司董事長周樹堂稱，沉香有藥用價值，同時可作品香及配飾，惟經過多年過度砍伐，野生沉香日益減少，變得十分稀有，近年成為炙手可熱的收藏品，價格不斷攀升，估計每克售價逾3萬元，盼透過拍賣推廣另類投資選擇。

賣家為周大福後人 料成交價1億

拍賣會下周六（12月1日）舉行，將拍賣200多件沉香，底價合共2500萬元，料總成交價達1億元。該批沉香之中，最高底價為300萬元的越南芽莊沉香擺件，外型像龍或大鳥，料成交價達1820萬元。

周樹堂稱，台灣及日本拍賣沉香市場已甚為成熟，近年內地市場發展迅速，但有假貨問題，由他創辦的中華古文化沉香學會稍後會推出沉香認證，由學會發證書，另會設沉香買賣平台。

賣家﹕入口後轉售不受限制

被問拍賣沉香會否助長非法砍伐，周樹堂指現已有法例規管被列為瀕危物種附錄二的沉香，但入口後再轉售不受限制，他未有正面回應是否有漏洞，只稱拍賣的沉香大多是以前收藏，近年只會從越南或印尼等地進口沉香，全部有許可證。

翻查紀錄，中華古文化沉香學會於今年8月成立，宗旨是推廣中華古文化，包括沉香、中醫藥、茶道等，會長為周樹堂，顧問團有10人，包括多名學者。

顧問團成員、教育大學研究講座教授詹志勇昨稱不知周樹堂經營的福榮堂舉行拍賣會，又指本港法例對國家二級保護野生植物的沉香保護不足，建議政府修例，將沉香列為受保護植物，並設立認證制度，確定沉香來源，避免有人砍伐本地沉香，再混入其他沉香，魚目混珠。沉香生態及文化保育協會總幹事何佩嫻亦擔心拍賣會助長非法砍伐，加上目前未有來源認證制度，認為政府必須正視問題，堵塞法例漏洞。