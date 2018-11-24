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紅磡站勘查交新方案 港鐵：納顧問團意見

【明報專訊】沙中線紅磡站工程被揭發多項問題，港鐵早前提交檢查紅磡站安全的方案，遭政府專家顧問團修訂。港鐵昨向路政署提交新方案，並表示已採納專家顧問意見。路政署表示，完成審核及確認接納報告後，會公開報告。

路署：確認接納後公開

港鐵發言人昨表示，已就紅磡站工程向政府提交全面評估建議書，以核實月台層板的竣工狀况及確認結構完整性，又稱已將政府及專家顧問團上月提出的意見，納入港鐵最新的建議書內。待政府及專家顧問團接納建議書，會盡快展開核實工作，確認結構質量和安全，釋除公眾疑慮。

政府專家顧問團上月就沙中線工程問題提交中期報告，提出多項建議，包括要使用鑿石屎、荷載測試等方法，測試紅磡站月台層板和連續牆安全，並要擴大調查範圍，涵蓋東西走廊及南北走廊的月台層板。港鐵消息表示，本周一（19日）曾向政府提交初步報告，雙方商討了3小時，政府認為還需再整理，昨日提交的報告是經政府確認的正式報告。

路政署發言人表示，昨日收到港鐵的全面評估策略建議，政府各有關部門會詳細審核，並在需要時要求港鐵提交進一步資料，完成所有審核工作及確認接納建議後，會將建議公開。

田北辰料下月初鑿石屎

立法會議員田北辰表示，據他了解，港鐵提交的最新報告不會檢查全部32倉石屎，但會定出一個統計學上可接受的比例，政府已大致接受報告，預計下周會公布，12月初可開始鑿石屎。

相關字詞﹕路政署 紅磡站工程問題 沙中線調查委員會 沙中線工程問題 沙中線 港鐵

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