豪華遊艇擱淺西貢兩月 海事處：按程序扣押移除

該艘38米長豪華遊艇一直擱淺在西貢公眾停車場對開岸邊。海事處曾貼4張通告，以中英文下令船主10月22日起14天內及11月5日起7天內將Tumberry Tres移走。而船東名字一欄，只填上「Tumberry船東/負責人」。

海事處早前就有關Tumberry的查詢回應稱「遊艇負責人正在考慮各種合適的處理方案」，惟本周回應指出，會按既定程序進行扣押及移除工作。

區議員料過百萬公帑埋單

根據《商船（本地船隻）條例》第56條，打撈沉船和清走擱淺船是船主責任，若未在限期前移走，有關的船會被扣押，海事處會向船主追討有關費用，船主更可判罰25,000元及監禁1年。

西貢區議會主席吳仕福指出，部分船東不負責任，政府亦無計可施，如未能追討有關費用，很大可能要由公帑處理Tumberry。他又說，早前另一較小的船被吊走，該船主曾打價50萬至60萬元，估計是次處理Tumberry，「過百萬走唔甩，政府都好傷」。

30船擱淺艇會 僅3人願賠

另外，位於白沙灣的遊艇會全榮遊艇服務有限公司，其私人避風港在「山竹」吹襲期間，被30多艘擱淺船艇嚴重破壞，負責人估計損失達300多萬元，但至今願向遊艇會賠償的船主僅3人。負責人石志成指出，曾阻止海事處清走擱淺在其避風港而又拒賠償的船，至近日一艘擱淺船船主，因擔心颱風「玉兔」會再造成破壞，終願意賠償，該船亦由海事處清走。石稱難評估損失，為求復業只好讓海事處清走其他未肯賠償的船艇殘骸。他續說，避風港一半服務已恢復，但處方不願透露船主身分協助追討，唯再另作民事追討。

西貢多艇會稱遭加租25%

另外，石的碼頭用地一向以短期租約方式向地政總署租用，租約快屆滿，他稱近日收到地政總署通知，避風港的短期租約即將屆滿，將加租近三成。白沙灣村長石是明指出，最近有3間遊艇會收到地政總署來信及來電，稱將會加租最少25%。

地政總署指出，短期租約用地的租金一般每3年檢討及調整，因面積、覆蓋率、位置等因素不同，租金調整各有不同，就白沙灣20號短期租約的租金，未獲承租人同意下，該署不宜披露。

明報記者 黃煒堯