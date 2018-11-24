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金巴今限量售票 珠海來港須網訂 港人不受影響 續可現場購

【明報專訊】港珠澳大橋通車一個月，累計有數以百萬計旅客經大橋進出香港，大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）今起實施限售措施，珠海來港的旅客須透過微信預先購票，不可現場購票，港人則可繼續在珠海口岸現場購票。旅遊界立法會議員姚思榮認為，限售車票有效控制來港旅客，再加上其他措施，估計今明兩日大橋客會減一至兩成。

營辦商：免旅客同時段聚集

港珠澳大橋通車以來，接駁三地口岸的金巴車站經常大排長龍，金巴營辦商昨早發出通告稱，今日起珠海往香港的金巴全面實行網上限量售票，旅客必須提前透過微信購票，每次最多可買10張，不能現場購票。營辦商表示，此舉是為了「均衡調節各時段的客流，避免旅客集中在同一時段聚集於穿梭巴士候車區域，縮短旅客的候車時間」。持有效證件的港人、持機票和有效憑證的內地人，則可繼續在珠海口岸現場購票，每人限購一張。

未透露限額 料團體散客各半

營辦商未透露限售車票數目，但指會參考大橋通車以來每天不同時段客流量變化、運力調配情况及口岸登車安排等，擬定可預售車票數量，亦會適時調整，預計團體和散客座位數各佔一半。營辦商日前公布，昨起旅行團可經網上預約團體票，三地各有配額，其中香港往珠海及澳門高峰期每小時約2500張車票，澳門來港每小時約1000張，珠海來港每小時約1000張；若團體與散客各佔一半，預計高峰期每小時有約2000旅客從珠海來港。

本報記者昨午4時許登入購票的微信系統，顯示今早7時至中午12時，由珠海來港的車票已售罄，其餘時段每小時最多有500張車票。

此外，身兼東涌區議員的民建聯立法會議員周浩鼎昨引述廣東省港澳辦早前表示，若廣東省部門在內地發現違規旅行團，不會放行這些旅行團經大橋到香港。

商務及經濟發展局長邱騰華表示，會在香港口岸旅檢大樓內推出臨時店舖，售賣簡單手信及小食，應付旅客短暫留港的需要。他原本稱預計本周推出首個臨時攤位，其後政府新聞處出稿則更正為本周開始籌備，約下周可推出首個臨時攤位。邱騰華又說，政府產業署會在月底為旅檢大樓內的部分舖位招租。

議員料大橋客減兩成

旅遊界立法會議員姚思榮認為，金巴限售車票是最有效的控制來港旅客人數的方式，加上廣州市旅遊局日前要求旅行社盡量安排兩天以上的團、不安排周末出行，他估計今日及明日大橋客人數會減少一至兩成，料約8萬至9萬人次旅客經大橋出入境，東涌情况可進一步紓緩。

姚又說，過去一段時間經大橋來港的旅行團數目多，旅遊巴及本地導遊供不應求，租旅遊巴及聘請本地導遊的費用亦上升，例如過去聘請一名本地導遊一日收費約800元，現時一日約1000元，他估計控制旅客數目後，可紓緩旅遊巴及本地導遊不足。

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