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財委會審社區項目撥款 觀塘噴泉三闖立會 泛民提中止待續被否決

【明報專訊】曾兩度闖關立法會失敗、今年7月始獲工務小組通過的5000萬元觀塘海濱音樂噴泉和1.3億元銅鑼灣摩頓臺活動中心項目撥款申請，財委會昨日再審議，民主派提出中止討論項目，但以22票贊成、33票反對，遭建制派否決；項目昨審議近4小時仍未獲表決。民主派批評政府漠視民意，申請撥款失敗後仍屢次闖關，建制派則強調項目獲區議會支持，立法會應尊重。

噴泉正受申訴專員查訊

提出中止討論的民主黨主席胡志偉認為，兩個項目均具爭議，無迫切性要急於通過，加上觀塘噴泉項目正接受申訴專員查訊，財委會應待查訊結果公布後才審議項目；民主黨早前向申訴專員公署投訴，稱政府就觀塘噴泉項目做民調時選擇性引用數據，公署其後展開查訊。議會陣線范國威則批評，政府在公署查訊結果公布前便將項目交財委會審議，是違反程序公義。

建制指已獲區議會通過應尊重

本身是觀塘區議員的民建聯柯創盛表示，觀塘音樂噴泉項目「經歷兩任特首、兩屆區議會」仍未獲通過，民主派提出中止待續議案，是「對不起市民」，強調區議會早於2013年已同意項目，項目已獲充分諮詢。

經民聯梁美芬認為，既然區議會已通過該項目，立法會應尊重，她稱其他國家的音樂噴泉可以成為景點，相信觀塘項目亦可成為休閒娛樂之處，與社區共融。

林卓廷：立會不從屬區議會

公民黨郭榮鏗反駁，區議會只是諮詢架構，民主黨林卓廷亦說立法會並不從屬區議會，亦非「橡皮圖章」，形容兩者是獨立民意機關。民政事務局長劉江華表示，知悉申訴專員正查訊觀塘項目，當局會提交資料，但相關程序不會影響立法會審議撥款。財委會昨日完會前仍未投票，下周五將繼續審議。

相關字詞﹕觀塘海濱音樂噴泉

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