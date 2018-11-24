申上樓被拒 同志伴侶首覆核公屋政策 房委會引牛津詞典 指不符夫婦一男一女定義

人權律師：連排隊機會也沒有

代表申請人Nick Infinger的人權律師韋智達（小圖）表示，申請人近日忙於準備考試，現暫與伴侶的家人同住。韋智達表示，申請人並非想受到特別對待，只想與異性伴侶一樣，能申請公屋得到一個安居之所，惟因其同性伴侶身分遭受歧視，連排隊輪候的機會也沒有。答辯人香港房委會則表示，由於有關個案已進入司法程序，故不便評論。

入稟狀表示，現年25歲的申請人於今年1月與同性伴侶在加拿大結婚，兩人均為香港永久居民。兩個月後，申請人入紙與丈夫及其家人以一般家庭申請公屋。

加拿大結婚 以「一般家庭」入紙

申請人稱，他們完全符合申請資格，包括他與丈夫總月入不超過1萬元，總資產淨值只有4萬多元，遠比限額33萬元低。今年8月，房委會去信通知申請人，表示只有「夫婦」才能以一般家庭申請公屋，而根據《簡編牛津英語詞典》，「夫婦」是指一男一女的婚姻，故申請人與伴侶的關係並不符合上述定義。

申請人認為房委會的政策及拒絕其申請的決定屬違法及違憲，涉歧視申請人及其丈夫，違反《基本法》及《香港人權法》。申請人稱，他們只希望與異性伴侶 一樣，以家庭的身分同住，但有關政策令他們受到較差待遇。

單人輪公屋時間長 丈夫無法同住或繼承

申請人亦指出，有關公屋政策原意是希望讓家庭成員一同居住，互相連繫更緊密，但政策同時排除已婚同性伴侶，不符合政策訂立原意。

申請人表示，據去年的房委會資助房屋小組委員會議事備忘錄，非長者一人單位的平均輪候時間約4.7年；而按配額計分制計算，申請人現時只有63分，若申請一人單位必須等候一段長時間。即使他獲配一人單位，他亦無法將丈夫加名成為共同租戶；若申請人不幸離世或搬走，丈夫無法繼續租住單位。

【入稟編號：HCAL2647/18】