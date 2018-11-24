跨黨派支持立會辯中美貿戰

鍾國斌在內委會表示，中美貿易戰對香港影響逐漸浮現，若美方做出不利香港的決定，將影響外界對香港未來的信心，希望港府盡早採取防禦措施。經民聯梁美芬說，一國兩制的實施並不差，卻被部分人「唱衰」，希望議員能在立法會談一國兩制的正面信息。

新民黨葉劉淑儀認為，有關報告只是美國國會轄下委員會委託第三方進行，國會未有立場，認為毋須過早恐慌，但認同立法會須討論貿易戰對港影響。

民主黨黃碧雲表示，在中美貿易戰背景下，建制派若再「火上加油」，將會傷及香港，她不希望香港變成另一個內地城市。專業議政梁繼昌認為，香港在中美貿易戰夾縫下，難免會受影響；公民黨黨魁楊岳橋則說，建制派若認為民主派「唱衰」香港，他們也可向外解釋他們認為的香港實際情况。