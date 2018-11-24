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跨黨派支持立會辯中美貿戰

【明報專訊】中美貿易戰持續升溫，自由黨黨魁鍾國斌昨日獲立法會內務委員會跨黨派支持，在下周三（28日）大會會議上，動議休會辯論貿易戰對香港影響，但仍須大會主席梁君彥作最後決定。美國國會轄下委員會的年度報告早前要求華府檢視對港科技出口政策，民主派議員昨促請建制派不要發表「火上加油」的言論，建制派則稱希望透過辯論，讓議員和政府發放香港正面信息。

鍾國斌在內委會表示，中美貿易戰對香港影響逐漸浮現，若美方做出不利香港的決定，將影響外界對香港未來的信心，希望港府盡早採取防禦措施。經民聯梁美芬說，一國兩制的實施並不差，卻被部分人「唱衰」，希望議員能在立法會談一國兩制的正面信息。

新民黨葉劉淑儀認為，有關報告只是美國國會轄下委員會委託第三方進行，國會未有立場，認為毋須過早恐慌，但認同立法會須討論貿易戰對港影響。

民主黨黃碧雲表示，在中美貿易戰背景下，建制派若再「火上加油」，將會傷及香港，她不希望香港變成另一個內地城市。專業議政梁繼昌認為，香港在中美貿易戰夾縫下，難免會受影響；公民黨黨魁楊岳橋則說，建制派若認為民主派「唱衰」香港，他們也可向外解釋他們認為的香港實際情况。

相關字詞﹕美中經濟與安全審查委員會 鍾國斌 中美貿易戰

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