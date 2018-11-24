7總警司升助理處長 最年輕45歲

鄧炳強料為未來接任「一哥」的熱門人選，消息稱，獲擢升為高級助理處長的蕭澤頤，將今日接替行動處長一職，以接替鄧炳強晉升後的空缺。另外，劉賜蕙料在明年中，即副處長（管理）趙慧賢退休令高層調動所致的高級助理處長空缺時，正式晉升高級助理處長的崗位。

另外，有7名總警司升任助理處長，其中以陳俊燊最受注目，年僅45歲為今次晉升助理處長中最年輕一人。警隊內部盛傳助理處長（行動）麥展豪將成為「隔代一哥」，接替鄧炳強，而陳俊燊今次晉升，令他被視作栽培為「隔兩代」接班人。另有兩名女警官獲擢升至助理處長，包括新界南總區副指揮官關翠貞，以及新界北總區副指揮官陳綺麗。

其他擢升至助理處長的總警司包括西九龍總區副指揮官郭柏聰、總警司（保安）蔡展鵬、曾任保安部的袁旭健，以及現身處英國進修的簡啟恩等。