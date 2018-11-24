浸大塵爆傷者弟：盼勿過度問責

二級燒傷男生或需物理治療

事緣前日凌晨在學生宿舍開生日會期間，疑有人於蠟燭火種未熄時灑麵粉，引發粉塵爆炸。傷者之一在浸大就讀人力資源管理二年級的學生周俊甫，其弟Jacky昨午到醫院探望哥哥。Jacky說，當時哥哥正在活動中補祝21歲生日，但不幸發生塵爆，造成二級燒傷，手腳都受傷，另手指亦有輕微燒傷，其後或要物理治療；在外旅遊的母親前晚得悉事件，趕返香港，昨午探望愛兒，希望兒子汲取教訓。

Jacky表示，看到相關新聞時，初也認為灑麵粉行為幼稚，但當得悉哥哥為傷者感到傷心時，希望社會不要過度問責，認為其他人非親歷其境，希望能有多些同理心。他說自己亦曾就新聞事件作涼薄評論，但當發現傷者為身邊人，便體會到遇上不幸事件時評論要三思。

另一名女傷者21歲陳曉琳，昨晚仍於伊利沙伯醫院燒傷護理病房留醫，其張姓男友人前日及昨日均有到醫院探望。張表示，陳昨晚情况穩定，但未知何時可出院，並不太擔心傷勢，而以樂觀積極態度面對。張又認為，今次事件顯示學生的危機意識有待提高。

前消防處長：用麵粉先關火爐

消防處前處長林振敏昨於港台節目《千禧年代》稱，香港過往甚少發生塵爆，呼籲活動前應評估風險。他說，每個人在做任何未試過的事件前，心中都應評估風險，例如玩孔明燈可導致火災，「我們應否很鼓勵玩這些東西呢？」林續說，本港家居除火爐外，鮮有400℃以上的發熱點，平時也不會潑灑粉塵，他呼籲市民在家中做麵粉相關工序期間應先關閉火爐。