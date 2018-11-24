浸大塵爆傷者弟：盼勿過度問責

【明報專訊】浸會大學前日凌晨發生二級火警，一群學生於宿舍開生日會期間，疑於蠟燭火種未熄滅時灑麵粉引發粉塵爆炸，造成12名學生受傷，當中4人留院治理，兩人二級燒傷，至昨日全部情况穩定。事件中兩成皮膚二級燒傷的學生周俊甫昨仍在威爾斯親王醫院燒傷中心留醫，其弟昨探望時冀社會能給予傷者多些支持，不要過度問責。
二級燒傷男生或需物理治療
事緣前日凌晨在學生宿舍開生日會期間，疑有人於蠟燭火種未熄時灑麵粉，引發粉塵爆炸。傷者之一在浸大就讀人力資源管理二年級的學生周俊甫，其弟Jacky昨午到醫院探望哥哥。Jacky說，當時哥哥正在活動中補祝21歲生日，但不幸發生塵爆，造成二級燒傷，手腳都受傷，另手指亦有輕微燒傷，其後或要物理治療；在外旅遊的母親前晚得悉事件，趕返香港，昨午探望愛兒，希望兒子汲取教訓。
Jacky表示，看到相關新聞時，初也認為灑麵粉行為幼稚，但當得悉哥哥為傷者感到傷心時，希望社會不要過度問責，認為其他人非親歷其境，希望能有多些同理心。他說自己亦曾就新聞事件作涼薄評論，但當發現傷者為身邊人，便體會到遇上不幸事件時評論要三思。
另一名女傷者21歲陳曉琳，昨晚仍於伊利沙伯醫院燒傷護理病房留醫，其張姓男友人前日及昨日均有到醫院探望。張表示，陳昨晚情况穩定，但未知何時可出院，並不太擔心傷勢，而以樂觀積極態度面對。張又認為，今次事件顯示學生的危機意識有待提高。
前消防處長：用麵粉先關火爐
消防處前處長林振敏昨於港台節目《千禧年代》稱，香港過往甚少發生塵爆，呼籲活動前應評估風險。他說，每個人在做任何未試過的事件前，心中都應評估風險，例如玩孔明燈可導致火災，「我們應否很鼓勵玩這些東西呢？」林續說，本港家居除火爐外，鮮有400℃以上的發熱點，平時也不會潑灑粉塵，他呼籲市民在家中做麵粉相關工序期間應先關閉火爐。