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斥資千萬更新系統 冠忠嘉湖村巴加入交通補貼

【明報專訊】政府本月初公布「免入息審查公共交通費用補貼計劃」（補貼計劃）的具體運作，向每月交通費超過400元的市民提供補貼，超出金額可獲25%資助，每月上限300元，惟當時不足兩成紅色小巴及村巴加入計劃，反應冷淡。本報得悉，本港其中一間最大型村巴營運商冠忠巴士，終安排最少3條由嘉湖山莊出發的村巴路線加入補貼計劃，並斥資逾1000萬元開發系統以應要求，但系統更新需花半年。有區議員認為，運輸署政策未能配合業界經營環境，即使大型村巴營運商加入補貼計劃，仍未必能刺激業界參與，促當局降低門檻，令市民真正受惠。

3線加入 最快4月完成更新

運輸署於本月初公布明年1月1日將推出計劃，計劃涵蓋9項公共交通，惟公布時僅約15%紅色小巴、村巴、員工巴士及街渡路線納入計劃，共有100多條紅色小巴路線及270多條邨巴路線仍未納入計劃。

本報得悉，現時營運81條村巴路線的冠忠巴士，3條由嘉湖山莊開出的村巴路線（NR902、NR906及NR907）會加入補貼計劃，惟八達通系統更新耗時半年，料最快明年4月才完成，意味居民有3個月未能從中獲補貼。

冠忠稱無得益 乘客爭取始申

冠忠巴士行政總裁黃良柏昨回應指出，旗下巴士同時兼營村巴及員工巴等服務，但補貼計劃要求八達通機按個別服務獨立收費，舊系統無法滿足，要斥資千萬元更新，估計將有近500輛巴士收費系統於明年內完成更新。黃表示，更新系統費用高昂，村巴合約兩年招標一次，如將成本轉嫁消費者或不獲續約，不加入補貼計劃又會被居民非議，形容「對我根本無着數，條數又計唔掂」，只好斥資更新系統。黃強調，不會主動為個別路線申請加入計劃，只會於乘客爭取時申請。

區議員倡降門檻吸村巴加入

元朗區議員李月民表示，運輸署為補貼計劃設立極高門檻，不但要求村巴以最新八達通系統收費，更要求有獨立審計師定期向政府提交報告，然而專營巴士營運商卻獲豁免有關安排，令村巴營運商感覺「大細超」，而村巴營運商無法在補貼計劃中得益，反而需斥巨資更新八達通系統及設常設審計職位，缺乏誘因加入計劃，上市公司冠忠最初亦拒絕加入，經嘉湖山莊居民多番施壓下才改變主意。

屯門區議員甄紹南亦指出，現時屯門區內邨巴主要採用車票方式經營，營辦商普遍是小本經營，難以負擔加入補貼計劃的營運成本，即使大型村巴營運商加入計劃，仍未必能刺激業界參與，唯有降低加入門檻，吸引營辦商加入補貼計劃，才能讓市民受惠。

明報記者 黃煒堯

相關字詞﹕嘉湖山莊 九巴 交通補貼

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