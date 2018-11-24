3童獨留家逾半月 屋內斷電煤 教師聞7歲妹異味揭發 警方社署跟進

社署：已接觸家人 開個案會議

3名兒童分別為兩名14歲及6歲男童，以及一名7歲女童，無表面傷痕，為安全起見，被送往醫院進一步檢查，至昨夜留醫觀察。

警方將案件暫列「懷疑虐兒」，交葵青警區刑事調查隊第四隊跟進，已聯絡3童母親了解事件。

社署指出，涉事家庭並非社署社工正在跟進的個案，事件發生後，社署社工已探望3名住院的涉事兒童，並初步接觸其家人，該署會繼續跟進此個案，並會就懷疑疏忽照顧事件召開多專業個案會議，以商討兒童及家庭的福利計劃，並按他們的需要作跟進。

單親家庭 照顧外婆失蹤半月

據了解，7歲女童的老師日前察覺其身上有異味，懷疑其家庭發生特殊情况，前晚由校長遂登門家訪，揭發事件；3童來自單親家庭，其46歲賴姓母親身兼父職，任職侍應餬口，3名子女則交由外婆照顧。惟外婆近半個月不知所終，亦疑欠交電費及煤氣費，致單位遭斷電煤供應，3童無法洗澡下，身體傳出異味。

記者昨日到現場觀察，發現單位內漆黑一片，需閃燈拍照才可見單位地下放有一張牀褥，上面放有一堆衣服，家中環境凌亂。有同層街坊指出，曾見該3兄妹在走廊玩耍，知道有一女士照顧3兒童，亦聞說兒童父母有病。另亦有街坊稱，過往會聽到3童在家中玩耍時發出的聲浪。

本周二防止虐待兒童會公布資料顯示，「求助及親子支援熱線」（電話：2755 1122）於2017/18年度接獲1289宗熱線舉報及諮詢，較上一年度增加168宗，當中17%（214 宗）為懷疑虐兒個案，涉及258名兒童，3 至11歲佔69%，屬最高危的年齡組別，包括學前及就讀小學的兒童。

社署熱線：2343 2255