童黨欺凌案 兩女童一判感化一入更生中心

官指判刑輕 信「有得救」

屯門裁判法院裁判官水佳麗昨判刑時說，兩名被告應學懂教訓，明白行為是有後果的，或令家人承受很大壓力。水官強調案情嚴重，判兩被告分別兩年感化令及入更生中心，形容判刑實在太輕，相信兩人「有得救」，着她們離開壞朋友，脫離黑社會，日後努力讀書。

着父母「多兩錢肉緊」看管

首被告的代表律師呈遞5封求情信，內容提到首被告已知錯，希望重新做人，而其家人事後被不明來歷的人騷擾，胞弟因此不能留在家中。感化報告指出，其母親管教方式太寬鬆，令女兒太多自由外出遊玩和曠課；母親承認有責任管教好女兒，日後會與感化官合作教好她。

代表次被告的律師呈遞中學社工撰寫的求情信，指次被告由澳門來到港讀書，因不適應環境而停學，她曾報讀其他課程，最終因沒興趣上學而放棄，其家人將來考慮送她到外國讀書。水官隨即反問「送她去外國、離開所有壞朋友就自然變好？……外國無壞人？」，認為問題是父母有否花時間教導女兒。水官續說，父母在澳門工作，女兒欠缺家人真誠關愛和照顧，不是送走她就會無事，父母應「用多兩錢肉緊睇住女兒」。

案情指出，兩名被告和朋友於本年7月11日與事主到天水圍天恩邨附近涼亭，以燃燒中的煙蒂灼事主手腳和前額、擠弄事主胸部、以火機燒其陰毛，再用櫈腳篤事主下體、可樂淋身、衛生巾貼臉、用襪塞口，以及毁壞事主手機等。案中其餘1女5男被告否認控罪，將於明年2月19日審理。

【案件編號：TMCC700036/18】