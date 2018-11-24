小一自行分配學位 成功率7年新高

44.1%成功 增兩百分點

今年小一自行分配學位整體成功率較去年42.2%略高（另見表），當中有兄姊在該校就讀，或父母在該校任職等的「世襲生」較去年減少2592人，佔獲派位學生比例由去年約59%減至53%；成功申請的「非世襲生」今年則增加394人，佔總申請人數約20.7%，升約3個百分點。

「世襲生」減2600人

資助小學校長會主席張勇邦稱，根據該會調查，2019/20年度近七成小學接獲的入學申請表減少，認為適齡學童人口下降，令學位供應相對充裕。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林認為，學童人數下降、停雙非，以及內地公立學校容許港籍學童入讀等，均減少學位競爭。

小學校長：停雙非學童減緩學位競爭

所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，須於下周一或下周二（27日）上午9時至下午5時，攜同子女的小一入學申請表家長副本，前往所申請的小學查閱結果；獲自行分配學位的兒童，其家長須於下周三（28日）或下周四（29日），前往所申請小學辦理註冊手續。

下周三四註冊 無到當放棄

教育局提醒，家長須注意個別學校的註冊程序及要求，例如攜帶小一入學申請表的家長副本及兒童相片數目等；家長若因要事不能在上述指定時間註冊，須事先與學校負責人聯絡，以作適當安排，否則將被視作放棄學位。

所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的一半，餘下一半學額將留待稍後統一派位階段分派；教育局會於明年1月中以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月26日或27日前往指定統一派位中心辦理選校手續，以便參與統一派位。