三任特首扶靈 送別「香港兒子」鍾士元

林鄭讚服務港人半世紀 功績長留人心

昨日的大殮儀式上，林鄭月娥、鍾士元徒弟兼自由黨創黨主席李鵬飛、食物及衛生局前局長高永文及科大創校校長吳家瑋致悼辭，鍾士元兒子鍾基博講述父親生平。林鄭月娥以英文致悼辭，稱香港失去一名出色及受人尊敬的領袖，讚揚鍾士元以不同方式為港人服務近半個世紀，其功績會長留眾人心中。她又說鍾士元是香港順利過渡及一國兩制實踐的重要見證及貢獻者，提及有幸曾與鍾士元共事，從他身上學會堅持原則，盡力尋找解決方法等。

8名扶靈者為林鄭月娥、前特首兼現任全國政協副主席董建華及梁振英、前律政司長黃仁龍、基本法委員會副主任譚惠珠、自由黨創黨主席李鵬飛、前副布政司陳祖澤及前立法局議員潘國濂。靈車昨上午約11時離開香港殯儀館，鍾基博捧着父親遺照，兩旁為鍾士元孫兒魯士及安祖。

李鵬飛致悼辭一度哽咽

不少政界人士昨送別鍾士元，包括前律政司長梁愛詩、立法會前主席曾鈺成、運輸及房屋局長陳帆、全國人大常委譚耀宗、民政事務局前常任秘書長李麗娟等，前布政司鍾逸傑亦手持拐杖、由旁人攙扶下到場。李麗娟昨回覆本報稱，鍾士元後事莊重及順利舉行，家屬昨心情沉重，在靈堂最後送別時不禁落淚，感到不捨。

李麗娟稱，李鵬飛致悼辭時一度哽咽，在場不少親友亦落淚。她稱李鵬飛最後形容鍾士元為「真正的香港兒子」（Truly a son of Hong Kong )，高永文則在悼辭提到與鍾士元相處點滴，讚他做事有原則，總會想到方法解決問題。

鍾家昨派發紀念冊，回顧鍾士元一生，包括1984年出席中英聯合聲明簽署儀式、1997年回歸日帶領行會成員宣誓就職、四代同堂慶祝99歲生日等。鍾士元兒女和孫輩亦在紀念冊撰文，鍾基博提到，父親是嚴謹及顧家的人，經常提點他兩個做人原則：不要貪心及待人如己。紀念冊最後一頁為鍾士元照片，寫有「胸懷大志 浩瀚若海」。