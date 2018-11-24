指李卓人義工涉賄選 陳凱欣團隊偕市民舉報

尹先生稱，在九龍西見到有疑似助選人員派傳單，並說有湯和湯壺派，但他最終得到的是支持李卓人的宣傳單張，湯水則要下周才派發。

另一市民曾女士稱，昨早經過蘇屋邨時，收到一單張，「夾住有曲奇餅，又有免費打流感針」，以及李卓人選舉單張。

李：事前不知情 涉事區議員：不涉選舉

李卓人團隊發聲明，表示就有關義工同時派發選舉單張及余德寶活動單張一事，李卓人事前並不知情；團隊重申，必須維護公平廉潔選舉，並會提醒各友好團體及政黨注意活動安排。

余德寶昨發聲明稱，「愛心湯水贈老友記」活動與選舉沒任何關係，強調是他一時疏忽，同時宣傳兩項活動，對引起不必要的誤會致歉。他稱為免不必要的誤會，決定取消12月份派湯水活動。

同時派選舉流感針單張 民協：打針政府資助

被指將「有曲奇餅，又有免費打流感針」單張與李卓人選舉宣傳單張一同派發的民協社區主任陳銘基澄清，打流感針是政府資助活動；所謂「有曲奇餅」其實是收費活動「曲奇製作班」，事前衡量過沒提供利益予街坊，批評質疑者「上綱上線」。

九龍西補選候選人有伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基、陳凱欣。