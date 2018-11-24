陳凱欣拍片稱嚴峻 李卓人黃埔告急 補選明投票 馮檢基稱支持度升「可勝不穩」

李：要追番所有姚松炎的票

李卓人昨在民主黨前主席劉慧卿、公民黨前主席余若薇、民協深水埗區議員何啟明等泛民成員陪同下見傳媒。他說最近兩個民調的共通點，是他仍未能全取3月九龍西補選民主派候選人姚松炎的得票，有部分姚的得票流向馮檢基，「我要追番晒所有姚松炎的飛，全部姚松炎的票要集中投畀3號（李卓人）」。李續說，兩成多未決定投票意向的選民非常重要，要避免其他候選人「𠝹票」，他才有機會贏。他又稱地區報章《龍週》用8頁抹黑他和吹捧陳凱欣，批評建制派用盡方法「走法律罅」，令相關開支不用計入陳的選舉經費。

談及李卓人在黃埔開記招是否要力爭中產票，李卓人的選舉代理人麥德正稱，選舉工程是「全覆蓋」，區區都着重。麥稱因為建制派抹黑的力度大，李卓人不告急「唔掂」，為應對本土派「不投票」的呼籲，團隊安排貼近本土派的九龍西立法會議員毛孟靜主力在土瓜灣區拉票；民協則會在長者較多的公屋宣傳票投李卓人，以「抗衡馮檢基」。

在3月的九龍西補選中，姚松炎在黃埔東、美孚中等中產區都比對手民建聯鄭泳舜得票多，以這兩區計算，分別比鄭多約490和542票，前者更是姚得票最多的票站。不過，李卓人形象「基層、親勞工」，泛民擔心中產未必受落。

陳：民生最優先 議會需新動力

陳凱欣昨午拍片稱根據不同民調，其選情都是非常嚴峻，市民「厭惡議會吵吵鬧鬧」，不希望再多一個議員為反而反、立場先行，「議會需要理性務實的議員」，承諾會以「民生最優先，政治放一邊」，將市民聲音帶入立法會；又說議會需要新動力，呼籲更多市民投票。她又上載前保安局長黎棟國陪同她落區的相片，及建制派如立法會前主席曾鈺成、立法會議員陳振英支持她的短片。

馮今派新單張 籲「全邨總動員」

談及馮檢基會否宣布告急，他向本報展示今日開始派發的單張，上稱有民調顯示其支持度「穩步上揚」，他現時選情「可勝不穩」，同樣呼籲選民集中票源，「全家總動員，更特別是各屋邨街坊全邨總動員」支持他，擊敗保皇黨，「將服務九龍西42年的馮檢基再次送入立法會」。

九龍西補選候選人還有伍廸希和曾麗文。

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