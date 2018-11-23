街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似

從之鋒上載嘅照片可見，曾偉雄企喺佢旁邊，一時拎住陳凱欣傳單，一時拎住代表陳凱欣候選號碼嘅「5」字牌。之鋒話，自己「當年被佢拉咗咁多次，終於見到佢真人」，形容曾偉雄似乎唔係好慣拉票，「啲面部表情都有啲生硬」。

陳凱欣噚日除咗獲得曾偉雄撐場，亦獲得前局長陳家強及黎棟國落區拉票，陳凱欣形容好多好友知道佢選情嚴峻，都即刻挺身支持。李卓人方面，則獲泛民人士拉票，好似公民黨郭榮鏗噚晚去咗美孚，民主黨兩名前主席劉慧卿同何俊仁，噚日亦喺紅磡和土瓜灣為李卓人叫咪宣傳。

馮檢基噚日就召開記者會，反駁有傳媒日前做嘅選舉民調，批評報道抹黑佢，阿基指外界唔應該形容佢係「𠝹票」，強調自己「唔係𠝹票基，係吸票基」，話自己如果可以攞晒尚未決定投票取向選民嘅票，就會係最高票嗰個候選人；佢之後去廉政公署投訴有關報道。九龍西補選其他候選人包括伍廸希和曾麗文。