Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
港聞
2018年11月23日星期五
港聞二
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
下一篇
上一篇
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
prev
next