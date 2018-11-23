紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎

科技除改變我們的日常生活，亦改變戰亂地區受災民眾的需求。ICRC因應苛刻環境及要求設計出一些創新設備，其中「太陽能照明燈」大受災民歡迎，可在沒電力下提供照明，更設有USB充電口可為手機充電。因為切合災民所需，他們獲意見反映「太陽能照明燈」常被盜，要求改良，因此正製作一款組合式「太陽能照明燈」，需組合才能使用。

義肢增缺口助屈曲 便跪拜祈禱

另外，不少戰亂地區災民因地雷、炸彈而需截肢，不過現有膝頭及以下的腿部義肢屈曲角度有限，不便於部分宗教人士跪拜祈禱。ICRC設計的一款義肢在膝頭關節內特設一個缺口，令義肢可更大幅度屈曲，以便蹲下及跪坐，既可輔助災民活動，亦照顧到文化所需。

「人道工作如開發產品 接受意見不斷改良」

毛雷爾表示，人道工作有如開發新科技產品，需不斷試，接受意見，不斷改良，而由於互聯網的出現，大家可互相溝通，受災民眾更可提出自身需要，對外求助。故數年前開始，紅十字國際委員會已陸續接觸全球大專院校，向他們表達期望透過新科技，找出切合現今需要的援助方案。

毛雷爾指出，在受災地區使用的技術最少要符合3個條件：一、必須「以人為本」，按災民實際需要設計及開發產品；二、切合系統需要，可適應不同環境；三、可負擔的經濟成本。他了解到目前大專院校的研究需要更多人文元素，而新一代年輕人亦希望從工作中得到更多意義，故希望透過與科大合作，一方面可為災民提供所需，亦可令學術研究轉化成實際應用，令更多人受惠。

明報記者