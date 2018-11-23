港聞

港聞二

下一篇 上一篇

紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎

【明報專訊】「太陽能電筒」是我們諷刺無用發明的代名詞，但現實中「太陽能照明燈」確有其實際用途，且大受歡迎。人道組織紅十字國際委員會（ICRC）正利用更多低經濟成本的科技，為戰亂地區受災民眾提供援助，其主席彼得．毛雷爾（Peter Maurer）表示，新科技除可作高端用途，亦可利用其中設計思維開發以人為本的產品。該會將與香港科技大學長期合作，將學術研究轉化成實際應用，為受災地區開發及改良用品。

科技除改變我們的日常生活，亦改變戰亂地區受災民眾的需求。ICRC因應苛刻環境及要求設計出一些創新設備，其中「太陽能照明燈」大受災民歡迎，可在沒電力下提供照明，更設有USB充電口可為手機充電。因為切合災民所需，他們獲意見反映「太陽能照明燈」常被盜，要求改良，因此正製作一款組合式「太陽能照明燈」，需組合才能使用。

義肢增缺口助屈曲 便跪拜祈禱

另外，不少戰亂地區災民因地雷、炸彈而需截肢，不過現有膝頭及以下的腿部義肢屈曲角度有限，不便於部分宗教人士跪拜祈禱。ICRC設計的一款義肢在膝頭關節內特設一個缺口，令義肢可更大幅度屈曲，以便蹲下及跪坐，既可輔助災民活動，亦照顧到文化所需。

「人道工作如開發產品 接受意見不斷改良」

毛雷爾表示，人道工作有如開發新科技產品，需不斷試，接受意見，不斷改良，而由於互聯網的出現，大家可互相溝通，受災民眾更可提出自身需要，對外求助。故數年前開始，紅十字國際委員會已陸續接觸全球大專院校，向他們表達期望透過新科技，找出切合現今需要的援助方案。

毛雷爾指出，在受災地區使用的技術最少要符合3個條件：一、必須「以人為本」，按災民實際需要設計及開發產品；二、切合系統需要，可適應不同環境；三、可負擔的經濟成本。他了解到目前大專院校的研究需要更多人文元素，而新一代年輕人亦希望從工作中得到更多意義，故希望透過與科大合作，一方面可為災民提供所需，亦可令學術研究轉化成實際應用，令更多人受惠。

明報記者

相關字詞﹕紅十字國際委員會 設計思維 香港科技大學 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習