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鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰

【明報專訊】自由黨黨魁鍾國斌昨撤回下周三就《基本法》23條立法程序作諮詢及討論的議案，並去信內會主席李慧琼，冀在同日的立法會會議上提休會待續議案，辯論近日中美關係對香港經濟影響。自由黨榮譽主席田北俊昨於民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》則稱，中央近年不時「搬龍門」，「做了的事，明天又搬龍門說不能做」，加上現時香港形勢不如北京強，未來5至10年北京只會更強，憂慮未來23條會「愈來愈辣」。

鍾國斌去信李慧琼稱，近日中美貿易關係持續惡化，美中經濟與安全審議委員會更發表年度報告，建議美國國會檢討現行軍民兩用技術出口管制政策中，將香港及內地視為兩個不同關稅區的做法，顯示中美貿易糾紛有可能禍及香港，香港普羅大眾亦有可能因而蒙受損失。鍾國斌續稱，立法會有責任就此討論，並讓政府相關官員闡述應對策略及措施，故動議休會辯論近日中美關係對香港經濟的影響。

田北俊：中央近年常搬龍門

23條恐愈遲愈辣

鍾國斌原提出無約束力議案，冀就23條立法程序作諮詢及討論，他日前表示，有意改為討論中美貿易戰對香港的影響；惟立法會主席梁君彥稱已過了更改期限。

田北俊昨表示，中央近年不時「搬龍門」，例如以《社團條例》、《公安條例》處理港獨等問題，選舉時又用行政手段堵截參選人，「因為沒有法例，近年中央拿龍門來搬，做了的事明天又搬龍門說不能做」。他又說未來5至10年北京的形勢會更強，憂慮23條也會愈來愈「辣」。他認為，未來3年有足夠時間完成23條白紙草案諮詢。

相關字詞﹕美國國會 關稅 23條立法 貿易戰 港獨 中美貿易戰

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