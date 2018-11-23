港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6

人力資源管理顧問機構ECA International收集來自69個國家及地區289個跨國企業所提供的數據，統計本地員工的薪酬增長，結果預測明年薪酬增幅為4%。但若計算通脹率在內，實質薪酬增長將只有1.9%，於亞洲20個受訪地區中僅排名15。

新加坡平均加2.6%

在其他亞洲地區中，新加坡表現與香港相近，2019年的平均實質薪酬增幅為2.6%，在區內20個受訪地區之中排名第11。不過，新加坡員工的名義薪酬增長預料為3.9%，比香港的要低。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，這是由於新加坡通脹較溫和，「因此當地員工的實質薪酬增幅較香港高0.7個百分點」。

港薪酬已遠高於區內

關禮廉亦解釋，香港在亞洲區內屬最成熟的經濟體，本地薪酬已遠高於區內大多數地區，因此升幅未如其他新興亞洲經濟體。在其他亞洲地區中，內地排名第4、韓國與馬來西亞並列第9、台灣排名12，日本則排尾2。

另外，港九勞工社團聯會昨亦發表「2018-19薪酬趨勢及期望調查」結果，訪問接近1000名僱員，報告稱受訪者於2017至18年度的平均薪酬增幅為3.91%，另逾兩成受訪者凍薪或減薪。

勞聯又翻查2008年第2季到2018年第2季的本地生產總值，顯示10年間本地生產總值上升26.9%，但實質平均薪金於10年內僅上升14.1%，認為打工仔未能分享經濟增長的成果，建議明年的加薪幅度為6%。