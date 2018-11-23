港聞

港聞二

下一篇 上一篇

港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6

【明報專訊】每逢年尾，又是打工仔最關心的調整薪酬季節。有機構昨發表「薪酬趨勢調查」報告，表示2019年本港私人界別僱員的薪酬增幅連續4年維持在4%。惟若把預期的2.1%通脹率計算在內，本港員工明年的平均實質薪酬增長預料只有1.9%，於亞洲區20個受訪地區內排名尾6。

人力資源管理顧問機構ECA International收集來自69個國家及地區289個跨國企業所提供的數據，統計本地員工的薪酬增長，結果預測明年薪酬增幅為4%。但若計算通脹率在內，實質薪酬增長將只有1.9%，於亞洲20個受訪地區中僅排名15。

新加坡平均加2.6%

在其他亞洲地區中，新加坡表現與香港相近，2019年的平均實質薪酬增幅為2.6%，在區內20個受訪地區之中排名第11。不過，新加坡員工的名義薪酬增長預料為3.9%，比香港的要低。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，這是由於新加坡通脹較溫和，「因此當地員工的實質薪酬增幅較香港高0.7個百分點」。

港薪酬已遠高於區內

關禮廉亦解釋，香港在亞洲區內屬最成熟的經濟體，本地薪酬已遠高於區內大多數地區，因此升幅未如其他新興亞洲經濟體。在其他亞洲地區中，內地排名第4、韓國與馬來西亞並列第9、台灣排名12，日本則排尾2。

另外，港九勞工社團聯會昨亦發表「2018-19薪酬趨勢及期望調查」結果，訪問接近1000名僱員，報告稱受訪者於2017至18年度的平均薪酬增幅為3.91%，另逾兩成受訪者凍薪或減薪。

勞聯又翻查2008年第2季到2018年第2季的本地生產總值，顯示10年間本地生產總值上升26.9%，但實質平均薪金於10年內僅上升14.1%，認為打工仔未能分享經濟增長的成果，建議明年的加薪幅度為6%。

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習