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立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰

【明報專訊】立法會昨辯論「研究制訂讓同志締結伴侶關係的政策」議員議案，原議案及修正案均在分組點票下否決。同屬建制派的經民聯梁美芬和新民黨葉劉淑儀罕有針鋒相對，反對議案的梁美芬形容，香港現行婚姻制度若被打倒將引起社會劇烈震動；葉太反駁一夫一妻制是「耶教」觀念，並非華人傳統家庭和婚姻觀念，直斥梁「作為律師，唔該你睇清楚法例捍衛的是什麼」。梁在會後發聲明，批評葉劉淑儀施加情緒化攻擊，對香港婚姻制度「一知半解」。

議案由本身為同志的人民力量陳志全提出，分組點票下，雖於直選組別獲17票贊成、12票反對，但功能組別僅有7票贊成、15票反對、6票棄權，未獲過半數支持，最終被否決。建制派中，葉劉淑儀和謝偉俊投贊成票；民主派有民主黨涂謹申投反對票。梁美芬就陳志全原議案提出修正案，要求維護一夫一妻婚姻制度，亦在分組點票下被否決。

稱性小眾應尊重 周浩鼎投反對票

葉劉淑儀會上表示，法庭不斷作出捍衛平等權利的裁決，政府始終需研究相關政策，而香港對「一男一女終身結合排除第三者」的婚姻定義，是港英政府上世紀70年代引進，形容是「耶教」觀念，華人傳統本是「一夫多妻」。她稱希望梁美芬看清楚法例，認為對方有誤會。

身兼平機會委員的民建聯周浩鼎稱，性小眾應得到所有人尊重，但反對同性婚姻合法化。他說自己及民建聯「一向尊重社會上不同性取向的人」，惟政府制訂政策時必須確保香港現時一男一女、一夫一妻制度不被動搖，稱對任何嘗試衝擊這制度的行動，都要堅決反對。

陳志全強調，性小眾亦有締結伴侶需要，政府須處理和研究相關政策，並非反對同性婚姻便不討論。

政制及內地事務局長聶德權表示，現時很多法例和政策都以現行婚姻制度作基礎，需要尊重，稱若香港容許同性伴侶締結民事結合，得到類似婚姻的承認和權利，將無可避免對香港現行婚姻制度和社會價值觀帶來「廣泛和深遠的影響」，形容這是非常敏感且具爭議議題，必須小心謹慎處理。

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