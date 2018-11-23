嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建

嘉咸街露天街市位於市建局嘉咸街重建項目毗鄰。市建局表示，8月中的火警導致8個攤檔被燒毁，當中6個攤檔完全焚毁，市建局事後隨即接觸受影響檔主，為他們提供每檔約5.4萬元的資助，即合共約43萬元，用作購置新攤檔、重新接駁電力等。新攤檔須符合防火標準，並加裝煙霧感應器，10月底運送到港，完成安置後重新營業。

市建局主席蘇慶和近日到市集探望受影響檔主，形容嘉咸市集回復昔日風采，並稱嘉咸街露天街市雖然不在重建範圍內，但市建局希望保留地方特色，為社區營造具活力的生活空間。

攤販嘆火災後流失熟客

曾吸引鍾楚紅、藝人黃智賢等光顧的「文記生果」，在火警中有3個攤檔被燒毁，老闆文業和表示火災令他損失約5萬元貨物、工具及現金，當時非常徬徨，之後兩個多月只能「擺地攤」臨時營業，但生意額跌至每日僅約2000元，較正常的7000、8000元大跌，「擺地攤不敢入太多貨，而且周圍環境未修復，流失不少熟客」。他期望復業後能挽回熟客，回復昔日生意額，攤檔亦用上鮮綠色作主色，冀吸引新客。

同受火災影響的菜檔檔主廖花表示，火災後她亦只能「擺地攤」，但不少客人已轉為光顧超級市場，「沒有太多客人，每日只能早點收檔，當時連人工都賺不到」。她稱若沒市建局資助，或會考慮結業，現復業後冀生意「一日比一日好轉」。