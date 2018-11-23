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場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升

【明報專訊】灣仔會展擴建需時，現時場地有限，擬於未來5年斥10億元裝修及提升場地，並引入智能樓宇自控系統、加裝200部閉路電視、鋪設更快的Wi-Fi和準備迎接5G，冀鞏固其亞洲中心地位，推動香港成為「會展之都」。不過，有旅遊界人士稱，會展場地小和附近酒店房租常因展覽而大幅漲價，有礙吸引高增值旅客。

過去一年推卻10多展覽

今年《施政報告》交代將陸續搬遷灣仔北三座政府大樓及港灣消防局，料最快於2026年騰空有關用地供會展擴建。會展去年舉辦逾千個活動、166個大型展覽和39個國際會議，香港會議展覽中心董事總經理梅李玉霞稱，因場地有限，過去一年推卻10多個展覽，「講起都覺得心痛又可惜」，現唯有努力「在有限空間發揮」，故擬於未來5年投放10億元裝修及提升場地。

適逢會展本月踏入30周年，梅李玉霞表示會展將以「突破 智創 共享」為主題，冀鞏固其亞洲中心地位，推動香港成為「會展之都」。兩年前，會展斥資3700萬元引入「智能樓宇自控系統」，計劃在場內安裝650個感應器，監察溫度、濕度、空氣質素作實時分析，「以往話Hall 1展商說場館太熱，要聯絡項目經理，再致電工程部派員，10分鐘到場測溫，真正調低到1℃至2℃，可能已需數小時」。

她又說因近年會展常有藝術展、珠寶展、拍賣會，展品貴重，兩年前提升保安監控，閉路電視由400部增至600部，但強調關注私穩問題，全部片段存放一個月就會銷毁。另外，會展投資3000萬元鋪設更快的Wi-Fi，覆蓋逾130萬平方呎，下月起會做5G的前期工夫，務求政府一開5G即可使用。

業界：附近酒店房「海鮮價」

削會展客留港意欲

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，本港有地利優勢、交通方便，有利展覽業，但要吸引「會展及獎勵旅遊」（MICE）高端旅客，卻受限於會展場地小，展覽數字亦受限。他說本港酒店房租價位太浮動，例如上周舉行「亞太區美容展」時，尖沙嘴、灣仔區一帶酒店房租即升兩三倍，辦玩具展、時裝展時，房租亦會漲一倍，直接削弱觀展旅客留港意欲。

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