闖校長室樓層 理大4生紀律調查

涉事學生包括學生會會長林穎恒、外務副會長鄭悅婷、校董會學生代表李傲然及姓何學生，校方指控他們或違反大學守則，包括誹謗、攻擊或毆打大學職員、損害大學聲譽，以及拒絕遵從獲授權人士指示停止擾亂教學、研究等的行為。

物管處投訴信件稱涉事4人當日與其他學生在理大李嘉誠樓17樓聚集，林穎恒以擴音器大聲說話，又有學生強行走上18樓，其間有學生言語侮辱職員。

投訴信稱學生「粗魯及不尊重」

信中又稱，沈岐平及學務長莫志明到場與學生對話時，學生態度「粗魯及不尊重（rude and disrespectful）」，稱學生曾表示「除非順從學生要求，否則不讓兩人離開」，指有涉事學生無視警告和保安分隔，以身體阻止兩人離開。

委員會表示，學生手冊列明，對於學生失當、違法或違反大學守則行為，大學或會採取紀律行動；委員會正調查事件，要求4人下月6日前書面回覆。

學生：校方令同學噤聲

校方：與以往處理一致

林穎恒解釋，學生並不想任何人受傷或發生衝突，解釋當時同學心急，加上情况混亂致事件發生，重申「不會認為（當日行動）不對」，希望委員會公平公正處理。校董會學生代表李傲然形容，校方處理「明顯是強硬的手段，令同學噤聲」。理大表示，是次事件跟以往處理做法一致。