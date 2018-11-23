港聞

港聞二

下一篇 上一篇

闖校長室樓層 理大4生紀律調查

【明報專訊】理工大學多名學生上月4日因校方以紅紙遮蓋民主牆一事，到校長室樓層要求與校長唐偉章對話，推撞間學生會會長林穎恒和暫任副校長（學生事務）沈岐平倒地。其中4名學生昨收到學生紀律委員會（Student Discipline Committee）來信，稱他們當日行為遭物業管理處投訴，委員會正調查事件，要求4人下月6日前就事件作書面回覆。林穎恒認為校方做法是「處理學生」，而不是事件本身，無思考學生行動背後原因。

涉事學生包括學生會會長林穎恒、外務副會長鄭悅婷、校董會學生代表李傲然及姓何學生，校方指控他們或違反大學守則，包括誹謗、攻擊或毆打大學職員、損害大學聲譽，以及拒絕遵從獲授權人士指示停止擾亂教學、研究等的行為。

物管處投訴信件稱涉事4人當日與其他學生在理大李嘉誠樓17樓聚集，林穎恒以擴音器大聲說話，又有學生強行走上18樓，其間有學生言語侮辱職員。

投訴信稱學生「粗魯及不尊重」

信中又稱，沈岐平及學務長莫志明到場與學生對話時，學生態度「粗魯及不尊重（rude and disrespectful）」，稱學生曾表示「除非順從學生要求，否則不讓兩人離開」，指有涉事學生無視警告和保安分隔，以身體阻止兩人離開。

委員會表示，學生手冊列明，對於學生失當、違法或違反大學守則行為，大學或會採取紀律行動；委員會正調查事件，要求4人下月6日前書面回覆。

學生：校方令同學噤聲

校方：與以往處理一致

林穎恒解釋，學生並不想任何人受傷或發生衝突，解釋當時同學心急，加上情况混亂致事件發生，重申「不會認為（當日行動）不對」，希望委員會公平公正處理。校董會學生代表李傲然形容，校方處理「明顯是強硬的手段，令同學噤聲」。理大表示，是次事件跟以往處理做法一致。

相關字詞﹕言語侮辱 學生紀律委員會 連儂牆 唐偉章 理工大學

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習