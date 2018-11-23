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連年赤字 自資校轉型自救

【明報專訊】現時全港約有29間舉辦自資學士學位或副學位的院校（包括科技大學及教育大學），當中有院校年度淨虧損逾千萬。有自資院校校長表示，為增加收生人數，今學年起將學校轉型成專業導向，有信心可逐步收窄赤字。

文憑試考生人數持續下跌，自資院校收生亦步入寒冬。如開校3年多的宏恩基督教學院，以及2014年獲學術及職業資歷評審局通過可頒授本地認可學士學位課程的能仁專上學院，一直面對收生不足的問題。截至2017至18學年，宏恩基督教學院的總修讀人數只有83人（詳見表），而其財務報表顯示，學校2016至17年度虧損由上一年度約1881萬收窄至1374萬。

宏恩基督教學院校長崔康常表示，本學年較上一年「收生多了」，但不願透露數字。至於財政虧損方面，他表示因收到捐款，今年轉虧為盈，有200萬盈餘，期望待首批學生畢業後，增加學校知名度。

能仁變「專業導向」 開辦社工護士

至於能仁專上學院，校長黃景波透露2017至18年度的虧損是1227萬，因有辦學團體支援，加上捐款等，赤字有所收窄。黃說，學校以往以文史哲學士課程為主，惟收生面對困難，故將課程轉型為「專業導向」，今學年新增社工學位課程，即有40名學生修讀，另新學年打算開辦護士副學位課程，期望進一步改善收生不足問題。

另一邊廂，明愛社區書院在2017至18學年，原有149名幼兒教育以及長者健康及社區照顧高級文憑學生，校方今學年起安排相關課程的二年級生，轉校至明愛專上書院的幼兒教育高級文憑二年級。據了解，明愛社區學院下學年起停止取錄新生，部分教職員憂未能過渡至明愛專上任教。

相關字詞﹕能仁專上學院 宏恩基督教書院 自資院校

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