料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE

明德2018/19學年共開辦3學士課程，包括文學士、專業會計及社會科學，截至10月，全校有138名學生。明德指出，與保良局早前研究共同發展的計劃，未能如期落實；加上本港人口變化及未來數年學生人數下降，決定於2019/20學年暫停收生。校方稱現時學院教學如常運作、學生如常上課，一切不受影響，正積極物色策略伙伴以推動學院長遠發展。

開校6年累蝕1.9億 校方：如常上課

明德學院2011年由港大成立，2016年因陷財困，由港大專業進修學院（SPACE）管理，由SPACE支付每年虧蝕，至本年與保良局洽談合作，有意辦幼兒教育，惟最終告吹。翻查明德財務報告，其2016至17年度淨虧損約2687萬元，2015至16年度淨虧損約2305萬元，開校6年以來累計虧損達1.9億元。

教局：未有求助 收續用校舍申請

校方8月3日向全校學生發電郵，告知明年9月停止收生，學生可選擇繼續升學、退學或轉校。記者昨到明德薄扶林校舍，有學生指不清楚校方已決定下學年不再收生；亦有學生批評學校連年陷入財困，是因為用錢不得其所，花太多錢刊登廣告。教育局表示，沒有收到就相關事件提出求助的個案；又指已收到港大申請讓明德學院繼續使用部分薄扶林校舍，直至全部學生畢業為止，正按既定機制處理。

中六畢業生續跌 自資院校嘆「難做」

據檢討自資專上教育專責小組諮詢文件數字，2016年中六畢業生人數為57,000人，2017年及2018年跌至52,100及51,600人；按推算，2019年人數會跌穿5萬至48,100，2022年更下降至43,000人。

能仁專上學院校長黃景波表示，因考生人數下跌，嘆自資院校「這幾年來很難做」，又指部分院校創辦年期短，若學校本身沒有大型辦學團體或捐款支援，實在難以營運。他以能仁為例，部分自資院校面對用地不足，如學校下學年開辦護士副學位課程，需設立多個實驗室及預留空間給學生，但現時校舍卻未能滿足要求。