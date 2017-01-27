港聞

港聞二

下一篇 上一篇

料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE

【明報專訊】2011年成立的明德學院，決定下學年不再取錄新生，料最快2022/23學年停辦。目前在學的138名學生可留原校，或轉讀香港大學專業進修學院升學。教育局指出，學院可按學生意願安排轉讀港大專業進修學院，沒收到相關求助個案。校方指出，學院教學及上課如常，正積極物色策略伙伴以推動學院長遠發展。明德財務報告顯示，2016至17年度淨虧損約2687萬元。

明德2018/19學年共開辦3學士課程，包括文學士、專業會計及社會科學，截至10月，全校有138名學生。明德指出，與保良局早前研究共同發展的計劃，未能如期落實；加上本港人口變化及未來數年學生人數下降，決定於2019/20學年暫停收生。校方稱現時學院教學如常運作、學生如常上課，一切不受影響，正積極物色策略伙伴以推動學院長遠發展。

開校6年累蝕1.9億 校方：如常上課

明德學院2011年由港大成立，2016年因陷財困，由港大專業進修學院（SPACE）管理，由SPACE支付每年虧蝕，至本年與保良局洽談合作，有意辦幼兒教育，惟最終告吹。翻查明德財務報告，其2016至17年度淨虧損約2687萬元，2015至16年度淨虧損約2305萬元，開校6年以來累計虧損達1.9億元。

教局：未有求助 收續用校舍申請

校方8月3日向全校學生發電郵，告知明年9月停止收生，學生可選擇繼續升學、退學或轉校。記者昨到明德薄扶林校舍，有學生指不清楚校方已決定下學年不再收生；亦有學生批評學校連年陷入財困，是因為用錢不得其所，花太多錢刊登廣告。教育局表示，沒有收到就相關事件提出求助的個案；又指已收到港大申請讓明德學院繼續使用部分薄扶林校舍，直至全部學生畢業為止，正按既定機制處理。

中六畢業生續跌 自資院校嘆「難做」

據檢討自資專上教育專責小組諮詢文件數字，2016年中六畢業生人數為57,000人，2017年及2018年跌至52,100及51,600人；按推算，2019年人數會跌穿5萬至48,100，2022年更下降至43,000人。

能仁專上學院校長黃景波表示，因考生人數下跌，嘆自資院校「這幾年來很難做」，又指部分院校創辦年期短，若學校本身沒有大型辦學團體或捐款支援，實在難以營運。他以能仁為例，部分自資院校面對用地不足，如學校下學年開辦護士副學位課程，需設立多個實驗室及預留空間給學生，但現時校舍卻未能滿足要求。

相關字詞﹕香港大學專業進修學院 明德 自資院校 教育局

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習