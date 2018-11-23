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1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主

【明報專訊】沙田麗豪酒店前晚發生1500萬元劫案，賊人以七人車逃走，探員昨拘捕七人車登記車主及另一男子，並在車內手飾箱檢獲3疊總值15萬元的失款。惟其餘失款、裝錢的手拉篋及袋等物件仍未尋回，案件由新界南總區重案組跟進。

據悉，遇劫的其中3男為深水埗一間找換店的東主及職員，早前接獲以優惠匯率兌換美元的生意後，透過多重中間人轉介，前晚相約到酒店交易，遇劫女子則為中介人。

新界南總區刑事部梁國榮警司表示，事發後警方在土瓜灣及元朗拘捕兩名分別31歲及60歲的南亞裔男子，相信他們與案有關，其中60歲男子為七人車登記車主。案中會否涉「內鬼」是重點調查方向之一，警方暫不排除任何可能性，將作全方位調查。梁呼籲市民如目擊案發經過或有資料提供，可致電3661 1236與新界南總部人員聯絡。

車主妻稱借車同鄉 不知行劫

登記車主的妻子向傳媒聲稱，丈夫早前在機場任保安，會駕車上班，近期轉往港珠澳大橋上班，甚少駕車，約一星期前曾將七人車借予同鄉使用，詎料用作行劫。

事發周三（21日）晚8時許，3男1女將約1500萬元港幣現金帶到沙田大涌橋路麗豪酒店7樓一房間準備兌換美金，進入房間時突然有5至6名南亞裔男子走近，其中有人持利刀指嚇，並將4人推入房，用牛皮膠紙綁起，掠去共裝有約1500萬現金的背囊、手提包及手拉篋，同時亦劫走4人的手提電話、手表、小量現金等財物，賊人全程逗留約2至3分鐘後逃去，事主鬆綁後報警求助。

因其中一袋失物放有全球定位系統（GPS）追蹤器，警方根據信號在大角嘴海輝道海濱花園對開路邊發現賊人用作逃走的豐田七人車，探員在左前座地氈發現該追蹤器及多條橡筋，其後亦在車內首飾箱檢獲3疊總值15萬元的500元鈔票。

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