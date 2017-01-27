港聞

港聞二

下一篇 上一篇

公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看

【明報專訊】3間龍頭公立醫院接連漏診，臨牀醫生無察覺X光片異常陰影，令肺癌及疑有腫瘤病人延遲診治。據悉，涉事醫生來自急症室、內科病房及多個專科門診。公院現約有290名放射科醫生，但放射科醫學院委員會委員潘偉麟醫生表示，醫管局每年處理180萬張X光片，難全數由放射科醫生檢視，在人手不足下，放射科醫生撰寫X光報告時間亦由一兩日增至一兩周，建議局方補充人手才有能力檢視更多X光片，為病人提供雙重保障。

據立法會文件，2017/18年度（至2017年底）放射科醫生離職率為8%，副顧問醫生的離職率更達18.6%。醫管局昨回覆，現約有290名放射科醫生。

副顧問醫生離職率達18.6%

潘偉麟稱，X光是很常用的檢查，醫管局每年照的X光片達180萬張，難全數由放射科醫生檢視，並撰寫報告，醫管局目前做法是當普通科門診醫生要求為病人照X光片，會先由放射科醫生檢視並撰寫報告再交回普通科門診；但若專科門診醫生要求照X光，X光片會直接交給臨牀醫生診斷，如醫生有懷疑才轉給放射科醫生撰寫報告。

寫報告兩日變兩周 醫生促補人手

潘偉麟形容：「骨科醫生不可能不懂得看骨折，如果要求他懂得在（X光）肺片看出微小腫瘤就可能有問題。」潘說放射科醫生6年專科培訓專做影像分析，可提供更專業的報告，但公院近兩三年放射科醫生流失率高，被很多體檢中心和私家醫院挖角。據他了解，公院單計放射科副顧問醫生就缺30多人。他稱由於人手不足，過往X光肺片放射科醫生約一兩日就能寫好報告，現在需等一兩周；病人排期做電腦掃描由兩個月延長至半年左右。潘偉麟期望醫管局能增加培訓並想辦法留住人手，才能盡量看更多X光片和撰寫報告，對病人有雙重保障。

臨牀醫生只有兩分鐘看片

其他科的醫生同樣短缺，前線醫生聯盟主席黃嘉恩醫生形容，臨牀醫生實際上只容許有一兩分鐘在見病人前檢視X光片，例如病人表達身體哪一部分不適，只能專注看該部分的影像，難全面檢視。她又說，用胸肺X光片診斷肺癌，由於重疊的影像、陰影太小等問題，準確度大約只有70%。

醫管局就今次事故成立根源分析委員會，據悉成員包括所有需檢視肺片的專科代表。

相關字詞﹕漏診事故 放射科 肺癌 公立醫院 醫管局

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習