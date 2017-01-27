公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看

據立法會文件，2017/18年度（至2017年底）放射科醫生離職率為8%，副顧問醫生的離職率更達18.6%。醫管局昨回覆，現約有290名放射科醫生。

副顧問醫生離職率達18.6%

潘偉麟稱，X光是很常用的檢查，醫管局每年照的X光片達180萬張，難全數由放射科醫生檢視，並撰寫報告，醫管局目前做法是當普通科門診醫生要求為病人照X光片，會先由放射科醫生檢視並撰寫報告再交回普通科門診；但若專科門診醫生要求照X光，X光片會直接交給臨牀醫生診斷，如醫生有懷疑才轉給放射科醫生撰寫報告。

寫報告兩日變兩周 醫生促補人手

潘偉麟形容：「骨科醫生不可能不懂得看骨折，如果要求他懂得在（X光）肺片看出微小腫瘤就可能有問題。」潘說放射科醫生6年專科培訓專做影像分析，可提供更專業的報告，但公院近兩三年放射科醫生流失率高，被很多體檢中心和私家醫院挖角。據他了解，公院單計放射科副顧問醫生就缺30多人。他稱由於人手不足，過往X光肺片放射科醫生約一兩日就能寫好報告，現在需等一兩周；病人排期做電腦掃描由兩個月延長至半年左右。潘偉麟期望醫管局能增加培訓並想辦法留住人手，才能盡量看更多X光片和撰寫報告，對病人有雙重保障。

臨牀醫生只有兩分鐘看片

其他科的醫生同樣短缺，前線醫生聯盟主席黃嘉恩醫生形容，臨牀醫生實際上只容許有一兩分鐘在見病人前檢視X光片，例如病人表達身體哪一部分不適，只能專注看該部分的影像，難全面檢視。她又說，用胸肺X光片診斷肺癌，由於重疊的影像、陰影太小等問題，準確度大約只有70%。

醫管局就今次事故成立根源分析委員會，據悉成員包括所有需檢視肺片的專科代表。