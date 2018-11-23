港聞

港聞二

下一篇 上一篇

經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選

【明報專訊】自2008年起擔任油尖旺大南區區議員的經民聯莊永燦（圖），前晚因肝癌離世，終年66歲。該黨發表聲明，對莊永燦離世深感惋惜與哀痛，形容莊畢生致力服務社會，貢獻良多。選舉事務處表示，若區議會議席出現空缺，選管會會按法例要求和實際情况安排補選。經民聯稱會派人參加議席補選；在當區服務的民主派亦說會積極考慮參選。

莊永燦生前任職律師，2016年獲特首頒授榮譽勳章，同年曾代表大專生莫嘉傑入稟高等法院，就民主派劉小麗立法會宣誓事件尋求司法覆核。油尖旺區議員、經民聯陳少棠對莊離世感到突然，透露他前晚11時半於浸會醫院去世，患癌是近半年的事，「病得較急」。油尖旺區議會主席葉傲冬對莊永燦離世表示哀痛，形容他敢言、講道理，其法律背景能為居民排憂解難。

區議會對上一次出現在任議員離世而要舉行補選，是東區區議員林翠蓮去年12月病逝，補選在半年後舉行。根據《區議會條例》，議席空缺的補選，須在議員現屆任期結束前的4個月或更早時間舉行，由於今屆區議會任期明年12月結束，政界預料政府會就莊永燦議席舉行補選。

陳少棠說，相信經民聯會派人參加補選，但強調目前不會考慮此問題，會先處理好莊永燦的身後事。在大南區服務的民主派地區組織「社區前進」，成員李國權表示會積極考慮參加補選。

相關字詞﹕經民聯 莊永燦

上 / 下一篇新聞

應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老
鍾士元設靈 政商雲集致祭
鍾士元設靈 政商雲集致祭
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
歲半嬰患罕見癌 中大醫學院募捐
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
黃浩銘：你哋有獨立意志，係咪？
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
公院漏診事件 涉急症內科專科 每年180萬張X光 放射科缺人難盡看
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
醫局研AI 學辨緊急胸肺X光片
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
富家子非禮囚7周 官囑勿再犯
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
1500萬元劫案 警檢15萬拘賊車車主
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
料最快2022停辦 明德下年停收生 教局：138學生可轉SPACE
連年赤字 自資校轉型自救
連年赤字 自資校轉型自救
張祺忠殺妻案情人節再訊
張祺忠殺妻案情人節再訊
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
闖校長室樓層 理大4生紀律調查
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
場地小推卻展覽 會展擴建前斥10億提升
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
嘉咸街市集歷火劫 市建斥43萬重建
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
立會否決研究同志締結政策 葉劉梁美芬罕有舌戰
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
港明年實質加薪1.9% 亞洲尾6
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
鍾國斌撤23條動議 提休會辯論中美貿戰
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
紅十字國際伙科大 開發新科技災民設備 可叉手機太陽能燈 災區受歡迎
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
漁署研光譜轉換燈 增蔬菜生長率
穗旅局：規範大橋組團遊
穗旅局：規範大橋組團遊
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
前僱主提早獲釋 Erwiana：悲傷失望
尊子漫畫
尊子漫畫
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
街坊認錯曾偉雄做馮檢基 黃之鋒：髮型有啲似
城大晚宴 校長高歌籌200萬
城大晚宴 校長高歌籌200萬
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
田北俊談明日大嶼：以為愚蠢個愚
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
張國鈞帶幼園遊立會 「巧遇」囡囡
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習
柯仔潮州戲扮船夫 辦事處練習