經民聯區議員莊永燦病逝 議席料補選

莊永燦生前任職律師，2016年獲特首頒授榮譽勳章，同年曾代表大專生莫嘉傑入稟高等法院，就民主派劉小麗立法會宣誓事件尋求司法覆核。油尖旺區議員、經民聯陳少棠對莊離世感到突然，透露他前晚11時半於浸會醫院去世，患癌是近半年的事，「病得較急」。油尖旺區議會主席葉傲冬對莊永燦離世表示哀痛，形容他敢言、講道理，其法律背景能為居民排憂解難。

區議會對上一次出現在任議員離世而要舉行補選，是東區區議員林翠蓮去年12月病逝，補選在半年後舉行。根據《區議會條例》，議席空缺的補選，須在議員現屆任期結束前的4個月或更早時間舉行，由於今屆區議會任期明年12月結束，政界預料政府會就莊永燦議席舉行補選。

陳少棠說，相信經民聯會派人參加補選，但強調目前不會考慮此問題，會先處理好莊永燦的身後事。在大南區服務的民主派地區組織「社區前進」，成員李國權表示會積極考慮參加補選。