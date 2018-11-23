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騙1.5萬薪津 區議員陳炎光囚兩月3周

【明報專訊】任職15年黃大仙區議員的陳炎光，前年涉訛稱聘請兼職助理，向民政事務總署申請1.5萬元薪金償還款項；他早前否認一項欺詐罪，昨被裁定罪名成立。裁判官斥責被告在庭上砌詞狡辯，並指他身為區議員欺騙公帑，令區議會蒙上污點，判他監禁兩個月3星期。

翻查選舉紀錄，陳炎光自2003年起四度當選黃大仙區鳳凰選區議員。根據《區議會條例》第24條（1）（d）（i）條款，民選區議員當選後被裁定干犯罪行，並被判處為期超逾3個月而不得以罰款代替的監禁，才會即喪失擔任議員的資格。

官：「無為意」是砌詞狡辯

案件昨在九龍城裁判法院裁決，裁判官陳慧敏表示，此案爭議點在於被告陳炎光（48歲）申領薪金時是否不誠實。陳官引述被告辯稱是另一名同事處理申領薪金事宜，故他沒有為意；惟連續3個月也由被告發放薪金予員工，不是單一事件，並由原本發放薪金予4名員工，減至派發予3名員工，認為被告稱「無為意」是砌詞狡辯和匪夷所思。陳官續稱，被告是資深區議員，應了解申領職員薪金償還款項的指引，認為被告是蓄意和不誠實欺騙民政事務總署。

陳官判刑時斥責被告身為區議員欺騙公帑，在庭上砌詞狡辯，沒真誠悔意，辜負大眾對區議員的合理期盼，破壞區議員積極服務社會的形象，令區議會蒙上污點，判他監禁兩個月3星期，並賠償1.5萬元予民政總署。

控罪指被告在前年5月5日至7月12日期間，虛假地表示女子容鳳群於同年4至6月受僱為兼職助理，並向民政事務總署遞交營運開支償還款項申請，意圖詐騙而誘使民政總署職員處理及支付合共1.5萬元營運開支償還款項。控方指容於前年3月已辭職。

【案件編號：KCCC1804/2018】

相關字詞﹕欺詐罪 區議員

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