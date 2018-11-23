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戴耀廷陳淑莊庭上看片哭泣 控方應要求播20秒催淚彈片

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪一案，控方續在庭上播放呈堂影片，內容涵蓋佔領運動開始當日，至三子宣布將向警方自首，及呼籲學生撤離的記者會。戴耀廷和陳淑莊觀看朱耀明在片中流淚發言時，一度在犯人欄內低頭哭泣，朱則用手帕抹眼。此外，控方應辯方要求，播放約20秒警方向群眾施放催淚彈一幕的片段。

控方已播畢共逾10小時的呈堂影片，將於下周一（26日）開始傳召證人作供。控方昨日應被告戴耀廷一方要求，播放於2014年9月28日晚上近7時施放催淚彈的片段，片長約20至30秒。片段所見，警方向人群施放多枚催淚彈，人群在白色煙霧中四散，當時在高處拍攝的警員亦隨即離開，一邊急步走一邊說「結束錄影」。

戴記者會稱擔心佔領者安全

控方並播放三子於2014年12月2日舉行記者會的影片，宣布翌日自首及呼籲學生撤離。戴耀廷當時稱，自9月28日宣布啟動佔中，其後的發展很快被雨傘運動代替，又形容警員過去數天愈來愈失控，目前情况相當危急，擔心佔領者的安全。

戴在片段中稱，將承認「參與未經批准的公眾集結」罪，但假如被起訴更嚴重控罪，將視乎自己有否觸犯相關罪行，再決定會否承擔相關刑責。至於會否承認煽動罪，他說需視乎煽動罪扣連哪條實質罪行，再判斷會否認罪。

觀朱耀明流淚發言 眾人哭泣

朱耀明則在記者會上表示，香港有10萬人無懼催淚彈，只為表達對平等政治的追求，批評梁振英政府卻麻木不仁，只懂以武力回應。他一度哽咽說「愛在香港，天佑我城」，其後流淚稱，由第一天進場開始，他便清楚知道自己要帶領所有參加者平安回家，但想起多人在手無寸鐵下被毆打，令他作為70歲的老人感到傷痛，形容情况已偏離愛與和平，故他必須作出決定。戴耀廷和陳淑莊觀看上述一幕時，一度在犯人欄內低頭哭泣，朱耀明則用手帕抹眼。

【案件編號：DCCC480/17】

相關字詞﹕佔中9人案

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