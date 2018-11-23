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九西5候選人 4稱劏房最急切 馮檢基：倘泛民不民主或續參選

【明報專訊】立法會九龍西補選後日（25日）舉行，本報向各候選人查詢他們對不同議題的看法，大部分候選人均認為，九西最急切需要解決的民生問題是劏房。被問到今次落敗會否再參選，前議員馮檢基明言，如果非建制派將來用不民主方式處理選舉，他仍會考慮參選；工黨李卓人說今後只會助選；食物及衛生局前政治助理陳凱欣稱只集中精力爭取支持，未有考慮其他情况；伍廸希表明「相當可能」再參選，因社會仍有不少問題要解決，但現時的立法會議員均無意願、能力處理。

明報記者 何宛兒 邱榕瀅

對於各議題，候選人曾麗文僅表示，現時九龍西最急切需要解決的民生問題是滅鼠，其他問題她選擇不回答，因並非一兩句可清楚表達，有些議題她也未有想法。

其餘4名候選人均認為，九龍西最急切需要解決的民生問題是劏房。李卓人與陳凱欣在此問題上難得立場一致，二人均表示要實施租務管制及興建過渡房屋，長遠應增加公營房屋供應，陳凱欣稱應提供租金津貼。馮檢基稱現時有7萬兒童住在劏房，是毁滅了他們的童年；伍廸希則批評劏房租金昂貴。

填海前期研究 伍陳撐李馮反

對於土地供應，伍廸希及陳凱欣均贊成「明日大嶼」前期研究撥款以探討可行性。伍廸希認為，應收回粉嶺高球場並在粵港澳大灣區重置。陳凱欣則稱現時政府未提供足夠資料，故未能決定是否支持計劃本身，但認為應做前期研究；她指不應排除任何可行覓地方式，但應考慮高球場內古樹、山墳重置問題，以及交通等基建配套的規劃成本問題。

李卓人及馮檢基反對「明日大嶼」計劃、支持收回粉嶺高球場。前期研究方面，李卓人說，過往政府做前期研究往往只談「怎樣做」而非「做不做」，有關款項更應放在教育、醫療等項目；他支持收回高球場，冀規劃可以社會為本。馮檢基稱「明日大嶼」要20年才能住人，需時太久；他建議收回高球場後，可將住屋分一半建公屋、兩成居屋、三成私樓，亦應加設社區設施，當中居屋不應在私人市場轉售。

陳：校園可談港獨 須知不可行

政治議題方面，被問到校園內可否討論港獨，陳凱欣稱可討論，但應有充足資訊指出港獨不可行、對整體社會無好處，「正如社會對吸毒的討論一樣，討論內會指出吸毒帶來的禍害，並呼籲公眾遠離毒品」。伍廸希亦說可討論，但必須有正反兩方意見。馮檢基及李卓人均說，可讓學生在開放空間討論不同題目，李卓人強調，大學管理層應確保大學為自由堡壘。

相關字詞﹕粵港澳大灣區 九西補選 馮檢基 李卓人 陳凱欣 明日大嶼 立法會 港獨

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